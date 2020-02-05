Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 33

АНКАРА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 33, заявил президент страны Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, девять раненых находятся в тяжелом состоянии. Под снегом оказались советник президента Турции и экс-депутат турецкого парламента от провинции Ван Гюльшен Орхан, которая смогла выбраться самостоятельно. Кроме того, из-под снега спасли главу отделения Управления по чрезвычайным ситуациям в провинции Ван Османа Учара, он госпитализирован.
Лавина сошла на трассе Ван — Бахчесарай накануне в 17:00 мск. По данным турецких СМИ, она накрыла снегоуборочную машину, работавшую в этот момент на трассе, и снесла следовавший за ней микроавтобус, который упал с 40-метрового обрыва. Как минимум четверо пассажиров микроавтобуса погибли, еще пятеро получили ранения.
Сегодня днем, когда спасатели вели поиск двух пропавших пассажиров микроавтобуса, сошла новая лавина. Она накрыла пять автомобилей, под снегом оказались более 50 человек.
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