Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 33

АНКАРА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке NTV . Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 33, заявил президент страны Тайип Эрдоган в эфире телеканала

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, девять раненых находятся в тяжелом состоянии. Под снегом оказались советник президента Турции и экс-депутат турецкого парламента от провинции Ван Гюльшен Орхан, которая смогла выбраться самостоятельно. Кроме того, из-под снега спасли главу отделения Управления по чрезвычайным ситуациям в провинции Ван Османа Учара, он госпитализирован.

Лавина сошла на трассе Ван — Бахчесарай накануне в 17:00 мск. По данным турецких СМИ, она накрыла снегоуборочную машину, работавшую в этот момент на трассе, и снесла следовавший за ней микроавтобус, который упал с 40-метрового обрыва. Как минимум четверо пассажиров микроавтобуса погибли, еще пятеро получили ранения.