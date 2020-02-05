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Губернатор Подмосковья вручил ветеранам медали в честь 75-летия Победы
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РИА Новости

Губернатор Подмосковья вручил ветеранам медали в честь 75-летия Победы

16:59 05.02.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкВетераны
Ветераны
© РИА Новости / Амит Шааль
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Ветераны. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали в честь 75-летия Победы, награда учреждена указом президента РФ, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
"Встреча прошла в формате чаепития, на которое были приглашены ветераны из г.о. Орехово-Зуевский, Ленинский, Красногорск, Королев, Мытищи, Люберцы, Жуковский. В мероприятии участвовал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, советский и российский хирург Леонид Рошаль", - говорится в сообщении.
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Всего в Московской области памятные медали вручат более 64 тысячам человек – инвалидам и участникам войны, их вдовам и вдовцам, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашизма, труженикам тыла, добавили в ведомстве.
"Я хотел сказать слова благодарности всем ветеранам. Президент поручил вручить памятные медали перед Днем Победы. С большой честью и удовольствием это делаю", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Андрей ВоробьевМосковская областьОбщество
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