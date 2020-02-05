Губернатор Подмосковья вручил ветеранам медали в честь 75-летия Победы

"Встреча прошла в формате чаепития, на которое были приглашены ветераны из г.о. Орехово-Зуевский, Ленинский, Красногорск, Королев, Мытищи, Люберцы, Жуковский. В мероприятии участвовал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, советский и российский хирург Леонид Рошаль", - говорится в сообщении.