Губернатор Подмосковья вручил ветеранам медали в честь 75-летия Победы

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали в честь 75-летия Победы, награда учреждена указом президента РФ, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
"Встреча прошла в формате чаепития, на которое были приглашены ветераны из г.о. Орехово-Зуевский, Ленинский, Красногорск, Королев, Мытищи, Люберцы, Жуковский. В мероприятии участвовал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, советский и российский хирург Леонид Рошаль", - говорится в сообщении.
Всего в Московской области памятные медали вручат более 64 тысячам человек – инвалидам и участникам войны, их вдовам и вдовцам, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашизма, труженикам тыла, добавили в ведомстве.
"Я хотел сказать слова благодарности всем ветеранам. Президент поручил вручить памятные медали перед Днем Победы. С большой честью и удовольствием это делаю", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.