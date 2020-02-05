В Череповце полицейский бейсбольной битой отправил в кому мужа подруги

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского, избившего бейсбольной битой мужа своей подруги, который провел в коме две недели, Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского, избившего бейсбольной битой мужа своей подруги, который провел в коме две недели, сообщает СУСК РФ по Вологодской области

По версии следствия, вечером 30 декабря обвиняемый, вооружившись бейсбольной битой, поехал к дому своей подруги, которая поссорилась с мужем.

"На улице он увидел супруга подруги и в ходе произошедшего конфликта нанес ему битой множественные удары по голове и телу, причинив потерпевшему отрытую проникающую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.

Пострадавший попал в больницу после того, как смог добраться до соседнего дома, где попросил о помощи. Как уточняет региональное следственное управление, по результатам обследования у него были выявлены множественные переломы черепа, так что пришлось проводить экстренную нейрохирургическую операцию. Около двух недель мужчина находился в коме, отмечает СУСК.

Уголовное дело в отношении экс-сотрудника дежурной части отдела полиции, который был уволен из правоохранительных органов по итогам проверки после происшествия, расследовалось по статье о причинении тяжкого вреда здоровью человека. После предъявления собранных следствием доказательств мужчина полностью признался в содеянном, информирует областное следственное управление.