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В Череповце полицейский бейсбольной битой отправил в кому мужа подруги
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РИА Новости

В Череповце полицейский бейсбольной битой отправил в кому мужа подруги

16:28 05.02.2020 (обновлено: 17:29 05.02.2020)
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© Фото : СУСК России по Вологодской областиСледственный эксперимент с участием бывшего сотрудника Полиции Вологодской
Следственный эксперимент с участием бывшего сотрудника Полиции Вологодской
© Фото : СУСК России по Вологодской области
Следственный эксперимент с участием бывшего сотрудника Полиции Вологодской
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского, избившего бейсбольной битой мужа своей подруги, который провел в коме две недели, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
По версии следствия, вечером 30 декабря обвиняемый, вооружившись бейсбольной битой, поехал к дому своей подруги, которая поссорилась с мужем.
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"На улице он увидел супруга подруги и в ходе произошедшего конфликта нанес ему битой множественные удары по голове и телу, причинив потерпевшему отрытую проникающую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
Пострадавший попал в больницу после того, как смог добраться до соседнего дома, где попросил о помощи. Как уточняет региональное следственное управление, по результатам обследования у него были выявлены множественные переломы черепа, так что пришлось проводить экстренную нейрохирургическую операцию. Около двух недель мужчина находился в коме, отмечает СУСК.
Уголовное дело в отношении экс-сотрудника дежурной части отдела полиции, который был уволен из правоохранительных органов по итогам проверки после происшествия, расследовалось по статье о причинении тяжкого вреда здоровью человека. После предъявления собранных следствием доказательств мужчина полностью признался в содеянном, информирует областное следственное управление.
"В настоящее время бывшему сотруднику полиции предъявлено окончательное обвинение в совершении тяжкого преступления, материалы дела направлены прокурору с обвинительным заключением", - заключает ведомство.
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