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В Ялте во время шторма погибли два человека
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РИА Новости

В Ялте во время шторма погибли два человека

15:10 05.02.2020 (обновлено: 17:08 05.02.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Мужчина и девушка погибли в Ялте во время шторма, их волной смыло с причала в море, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Несчастный случай произошел в среду около полудня в районе пляжа "Ласточкино гнездо".
"Находящихся на причале двух людей - мужчину и молодую девушку - волной смыло в море. К сожалению, и мужчина и женщина погибли. Их тела были подняты на борт проходящего мимо судна. На момент происшествия волнение моря составляло около 4 баллов, к тому же температура воды достаточно низкая" - сказал Шахов журналистам.
По его словам, к поисковым работам были привлечены водолазы-спасатели, а также задействованы рыболовецкие суда, находящиеся в акватории.
Министр призвал соблюдать правила безопасности при непогоде.
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