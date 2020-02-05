В Ялте во время шторма погибли два человека

"Находящихся на причале двух людей - мужчину и молодую девушку - волной смыло в море. К сожалению, и мужчина и женщина погибли. Их тела были подняты на борт проходящего мимо судна. На момент происшествия волнение моря составляло около 4 баллов, к тому же температура воды достаточно низкая" - сказал Шахов журналистам.