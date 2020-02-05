Власти помогут 93-летней пенсионерке, живущей в сыром полуподвале

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Мария Семенова. Администрация Новочеркасска сделает ремонт в квартире 93-летней Изабеллы Борисовой, которая живет в полуподвальном помещении.

Кроме того, представители местных органов власти пообещали в скором времени решить вопрос о проведении капремонта в здании и сносе веранды, которая закрывает окна пенсионерки.

Первого февраля на сайте РИА Новости вышел материал о прошедшей войну Изабелле Борисовой: она с самого детства живет в сыром полуподвале на Комитетской улице в Новочеркасске. В начале года условия у нее стали еще хуже: после того как соседка провела ремонт дома, чужая веранда закрыла окна в квартире 93-летней женщины.

После публикации РИА Новости исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко вместе депутатами городской думы посетил Борисову и поставил задачи профильным ведомствам.

В течение месяца власти обещают провести техобследование дома и подготовить смету расходов. Будет решаться вопрос о том, возможно ли сделать капитальный ремонт во всем здании.