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Власти помогут 93-летней пенсионерке, живущей в сыром полуподвале
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РИА Новости

Власти помогут 93-летней пенсионерке, живущей в сыром полуподвале

15:07 05.02.2020 (обновлено: 15:34 05.02.2020)
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© Фото : из личного архива Тамары ПолубедовойИзабелла Владимировна Борисова
Изабелла Владимировна Борисова
© Фото : из личного архива Тамары Полубедовой
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Мария Семенова. Администрация Новочеркасска сделает ремонт в квартире 93-летней Изабеллы Борисовой, которая живет в полуподвальном помещении.
Кроме того, представители местных органов власти пообещали в скором времени решить вопрос о проведении капремонта в здании и сносе веранды, которая закрывает окна пенсионерки.
Первого февраля на сайте РИА Новости вышел материал о прошедшей войну Изабелле Борисовой: она с самого детства живет в сыром полуподвале на Комитетской улице в Новочеркасске. В начале года условия у нее стали еще хуже: после того как соседка провела ремонт дома, чужая веранда закрыла окна в квартире 93-летней женщины.
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После публикации РИА Новости исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко вместе депутатами городской думы посетил Борисову и поставил задачи профильным ведомствам.
В течение месяца власти обещают провести техобследование дома и подготовить смету расходов. Будет решаться вопрос о том, возможно ли сделать капитальный ремонт во всем здании.
Кроме того, Лысенко призвал профинансировать ремонт в квартире Борисовой и распорядился направить материалы в Региональную службу государственного строительного надзора для принятия мер по сносу возведенной веранды.
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Аварийные домаЖКХРИА НовостиМоскваНовочеркасскОбщество
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