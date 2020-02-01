Как 93-летняя пенсионерка выживает в сыром подвале без горячей воды

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Мария Семенова. Изабелла Владимировна из Ростовской области в годы Великой Отечественной войны рыла окопы, затем работала агрономом, до старости ухаживала за единственным сыном-инвалидом — он умер пять лет назад. Сейчас ей 93 года. Практически всю жизнь она провела в сырой полуподвальной квартирке на Комитетской улице Новочеркасска. Через небольшие окна на уровне земли сюда проникало немного солнечного света — но теперь не будет и этого. Двое соседей не смогли определиться с переносом веранды, а пострадавшей в конфликте оказалась престарелая Изабелла Владмировна — и без того почти слепая.

"Помню, как впервые увидела "лампочку Ильича"

В двухэтажном доме на Комитетской всего три квартиры: внизу, в полуподвале, живет Изабелла Борисова, над ней — еще две семьи. Зданию больше ста лет. "Моя бабушка и до революции жила в этом дворе, но в другой квартире. Когда пришла Красная армия, ее посчитали капиталисткой: она была портнихой, и к ней приходили четыре ученицы. Вот и переселили в эту подсобку", — обстоятельно рассказывает пенсионерка.

В полуподвале прошли ее школьные годы. Когда Изабелле было четырнадцать, началась война. Вместе с другими ученицами она рыла окопы. "Жили нормально, в панику не впадали. Однажды к нам во двор бомба упала — стекла повылетали, но дом устоял", — вспоминает она.

© Фото : из личного архива Тамары Полубедовой Изабелла Владимировна Борисова © Фото : из личного архива Тамары Полубедовой Изабелла Владимировна Борисова

В 1950-х женщина вышла замуж и уехала из квартиры на Комитетской, появился сын. Но мальчик родился инвалидом, за ним нужно было постоянно ухаживать. Вскоре последовал развод: "Вы знаете, как с мужчинами бывает, они не очень-то любят ухаживать за больными детьми". Так Изабелла Владимировна вернулась к родне.

"Было много людей в этой квартире — мама, брат, дядя, сын. Сейчас уже никого нет".

До 1980-х в доме не было воды (потом провели — но только холодную), туалет на улице. Изабелла Владимировна застала времена и без электричества. "Помню, в первом классе пришла домой, а бабушка мне говорит: "Посмотри, у нас свет". И я первый раз увидела "лампочку Ильича". Радио у нас не было. Даже о том, что началась война, я узнала случайно, когда мама повезла нас в Ростов к родственникам, — там, в магазине, я услышала об этом по радио".

"Довольна тем, что есть"

У Изабеллы Владимировны нет ни ванны, ни душа — только раковина с холодной водой. Когда провели канализацию, унитаз установили прямо посреди кухни. В подвале влажно: если заглянуть под линолеум, увидишь отсыревшие полы. "Влажность, конечно, стараюсь как-то залепить, чтобы не видно было. Полы тут такие, что когда ко мне кто-то приходит, я говорю, по каким досточкам надо ходить", — буднично уточняет пенсионерка.

Но не жалуется: она помнит времена, когда было еще хуже. "Условия приличные, неплохие, я довольна тем, что есть".

Веранда раздора

Однако в этом январе условия жизни Борисовой еще больше ухудшились — через окна полуподвальной квартиры практически перестал поступать свет. Все дело в переносе веранды, затеянном соседкой.

Раздор между двумя семьями, которые живут над Изабеллой Борисовой, начался еще при Советском Союзе. Когда-то квартира на втором этаже была коммуналкой с одним входом. Позже одни соседи, Ивановы (фамилия изменена), сделали пристройку с кухней, санузлом и отдельной дверью. Другим, Полубедовым, отошла в собственность веранда, служившая раньше общим входом.

© Фото : из личного архива Тамары Полубедовой Окно пенсионерки загораживает лестница © Фото : из личного архива Тамары Полубедовой Окно пенсионерки загораживает лестница

Казалось бы, все должны быть довольны, вот только два окна Ивановых выходили на веранду, занятую Полубедовыми. Первых такое положение дел не устроило — с 1980-х они в судебном порядке пытались добиться, чтобы соседи перенесли входную группу.

Проиграв несколько судов, Ивановы решили действовать по-другому: согласовали в комитете управления муниципальным имуществом проект капитального ремонта, выразив готовность сделать его за свой счет. Проект предполагал стяжку дома, чьи стены давно пошли трещинами, а также перенос входной группы соседей на новое место. Вот только Полубедовых эта затея вовсе не обрадовала, кроме того, новая веранда закрыла окна пенсионерке Изабелле Владимировне.

"Не чинить препятствий"

Тамара Полубедова рассказывает: ей не нравится, что из-за нависающей крыши новой веранды в окна попадает меньше света. Несколько лет Полубедовы пытались не допустить появления новой "террасы" — пришлось стать ответчиками в гражданском деле. Истцом выступил комитет по управлению муниципальным имуществом — квартира Ивановых принадлежит городу, они живут по договору социального найма.

"Суд мы проиграли. Мне заявили: "Государство вам ничего не должно, радуйтесь, что у вас есть такая соседка", — пожимает плечами Тамара.

В решении суда (копия имеется в распоряжении РИА Новости) сказано, что "на ответчиков возложена обязанность не чинить препятствия" в проведении капитального ремонта.

Получить комментарий комитета по управлению муниципальным имуществом на момент публикации не удалось.

Ремонт соседка выполнила за собственные средства — необходимая мера с учетом того, что дом не собираются признавать аварийным. Несколько раз Тамара Полубедова пыталась добиться такого решения, обращалась в администрацию города. Однако там сказали, что для этого нужно организовать экспертизу, а так как и Полубедовы, и Борисова являются собственниками квартир, за такое обследование им придется заплатить из своего кармана. На это попросту нет денег.