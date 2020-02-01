Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T08:05+0300
https://ria.ru/20200201/1564124007.html
Как 93-летняя пенсионерка выживает в сыром подвале без горячей воды
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564116325_0:315:780:754_1036x0_80_0_0_ee96ff003ec01180ae2e4940653499c4.jpg
РИА Новости

Как 93-летняя пенсионерка выживает в сыром подвале без горячей воды

08:00 01.02.2020 (обновлено: 08:05 01.02.2020)
17400
© Фото : из личного архива Тамары ПолубедовойКухня пенсионерки
Кухня пенсионерки
© Фото : из личного архива Тамары Полубедовой
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Мария Семенова. Изабелла Владимировна из Ростовской области в годы Великой Отечественной войны рыла окопы, затем работала агрономом, до старости ухаживала за единственным сыном-инвалидом — он умер пять лет назад. Сейчас ей 93 года. Практически всю жизнь она провела в сырой полуподвальной квартирке на Комитетской улице Новочеркасска. Через небольшие окна на уровне земли сюда проникало немного солнечного света — но теперь не будет и этого. Двое соседей не смогли определиться с переносом веранды, а пострадавшей в конфликте оказалась престарелая Изабелла Владмировна — и без того почти слепая.

"Помню, как впервые увидела "лампочку Ильича"

В двухэтажном доме на Комитетской всего три квартиры: внизу, в полуподвале, живет Изабелла Борисова, над ней — еще две семьи. Зданию больше ста лет. "Моя бабушка и до революции жила в этом дворе, но в другой квартире. Когда пришла Красная армия, ее посчитали капиталисткой: она была портнихой, и к ней приходили четыре ученицы. Вот и переселили в эту подсобку", — обстоятельно рассказывает пенсионерка.
В полуподвале прошли ее школьные годы. Когда Изабелле было четырнадцать, началась война. Вместе с другими ученицами она рыла окопы. "Жили нормально, в панику не впадали. Однажды к нам во двор бомба упала — стекла повылетали, но дом устоял", — вспоминает она.
© Фото : из личного архива Тамары ПолубедовойИзабелла Владимировна Борисова
Изабелла Владимировна Борисова
© Фото : из личного архива Тамары Полубедовой
Изабелла Владимировна Борисова
В 1950-х женщина вышла замуж и уехала из квартиры на Комитетской, появился сын. Но мальчик родился инвалидом, за ним нужно было постоянно ухаживать. Вскоре последовал развод: "Вы знаете, как с мужчинами бывает, они не очень-то любят ухаживать за больными детьми". Так Изабелла Владимировна вернулась к родне.
"Было много людей в этой квартире — мама, брат, дядя, сын. Сейчас уже никого нет".
До 1980-х в доме не было воды (потом провели — но только холодную), туалет на улице. Изабелла Владимировна застала времена и без электричества. "Помню, в первом классе пришла домой, а бабушка мне говорит: "Посмотри, у нас свет". И я первый раз увидела "лампочку Ильича". Радио у нас не было. Даже о том, что началась война, я узнала случайно, когда мама повезла нас в Ростов к родственникам, — там, в магазине, я услышала об этом по радио".

"Довольна тем, что есть"

У Изабеллы Владимировны нет ни ванны, ни душа — только раковина с холодной водой. Когда провели канализацию, унитаз установили прямо посреди кухни. В подвале влажно: если заглянуть под линолеум, увидишь отсыревшие полы. "Влажность, конечно, стараюсь как-то залепить, чтобы не видно было. Полы тут такие, что когда ко мне кто-то приходит, я говорю, по каким досточкам надо ходить", — буднично уточняет пенсионерка.
Но не жалуется: она помнит времена, когда было еще хуже. "Условия приличные, неплохие, я довольна тем, что есть".

Веранда раздора

Однако в этом январе условия жизни Борисовой еще больше ухудшились — через окна полуподвальной квартиры практически перестал поступать свет. Все дело в переносе веранды, затеянном соседкой.
Раздор между двумя семьями, которые живут над Изабеллой Борисовой, начался еще при Советском Союзе. Когда-то квартира на втором этаже была коммуналкой с одним входом. Позже одни соседи, Ивановы (фамилия изменена), сделали пристройку с кухней, санузлом и отдельной дверью. Другим, Полубедовым, отошла в собственность веранда, служившая раньше общим входом.
© Фото : из личного архива Тамары ПолубедовойОкно пенсионерки загораживает лестница
Окно пенсионерки загораживает лестница
© Фото : из личного архива Тамары Полубедовой
Окно пенсионерки загораживает лестница
Казалось бы, все должны быть довольны, вот только два окна Ивановых выходили на веранду, занятую Полубедовыми. Первых такое положение дел не устроило — с 1980-х они в судебном порядке пытались добиться, чтобы соседи перенесли входную группу.
Проиграв несколько судов, Ивановы решили действовать по-другому: согласовали в комитете управления муниципальным имуществом проект капитального ремонта, выразив готовность сделать его за свой счет. Проект предполагал стяжку дома, чьи стены давно пошли трещинами, а также перенос входной группы соседей на новое место. Вот только Полубедовых эта затея вовсе не обрадовала, кроме того, новая веранда закрыла окна пенсионерке Изабелле Владимировне.

"Не чинить препятствий"

Тамара Полубедова рассказывает: ей не нравится, что из-за нависающей крыши новой веранды в окна попадает меньше света. Несколько лет Полубедовы пытались не допустить появления новой "террасы" — пришлось стать ответчиками в гражданском деле. Истцом выступил комитет по управлению муниципальным имуществом — квартира Ивановых принадлежит городу, они живут по договору социального найма.
"Суд мы проиграли. Мне заявили: "Государство вам ничего не должно, радуйтесь, что у вас есть такая соседка", — пожимает плечами Тамара.
В решении суда (копия имеется в распоряжении РИА Новости) сказано, что "на ответчиков возложена обязанность не чинить препятствия" в проведении капитального ремонта.
Дом №3 на ул. Измайлова. Из фасада высыпались кирпичи
26 марта 2019, 08:00
"Стыдно здесь находиться". Как люди выживают в бараках и аварийных домах
Получить комментарий комитета по управлению муниципальным имуществом на момент публикации не удалось.
Ремонт соседка выполнила за собственные средства — необходимая мера с учетом того, что дом не собираются признавать аварийным. Несколько раз Тамара Полубедова пыталась добиться такого решения, обращалась в администрацию города. Однако там сказали, что для этого нужно организовать экспертизу, а так как и Полубедовы, и Борисова являются собственниками квартир, за такое обследование им придется заплатить из своего кармана. На это попросту нет денег.
Полубедовы не сдаются: они отправили жалобу в Ростовский областной суд. Неизвестно, чем закончится эта история, но так или иначе заложницей соседских дрязг остается Изабелла Владимировна — в ее небольшой полуподвал не заглядывает солнце.
14032222712
Аварийные домаЖКХВеликая Отечественная война (1941-1945)Ростовский областной судМоскваРостовская областьНовочеркасскОбщество
Популярные комментарии
Кричать по всем каналам о подвигах во время войны,да и вообще все обсуждения и разговоры о войне стали только пиаром действующей власти,в реальности им безразличны все люди.
1 февраля, 09:43
Татьяна Бондарева
2910115
Вот так отдавай долг родине. Они за наше мирное небо сражались !! А мы не можем обеспечить комфортное и достойное жилье !!!
1 февраля, 08:54
Леночка Бабина
3100011
Рекомендуем
Алкогольный отдел в супермаркете
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
Больное сердце
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Мужчина работает в офисе в Москве
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале
Депутат Верховной рады от фракции Слуга народа Евгений Брагар
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Российское посольство начало формировать списки на эвакуацию из Хубэя
Прохожий на улице зимой
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
Судмедэксперты работают с автомобилем, который протаранил ворота поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго и был расстрелян охраной. 31 января 2020
Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Самолет МИГ-17 взлетает с аэродрома
Кость в горле. Почему американцы надолго запомнили советский МиГ-17
Пациент в больнице Башкирии
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Уханя
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Помпео и Лукашенко обсудили вопрос сотрудничества Белоруссии с НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
05:27Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР
Лента новостейМолния