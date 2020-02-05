Посольство связалось с россиянами на борту карантинного судна в Японии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посольство России в Посольство России в Японии остается в контакте с российскими гражданами, которые находятся на борту круизного лайнера "Diamond Princess", находящегося на карантине из-за угрозы распространения коронавируса , решается вопрос о продлении срока действия их виз, говорится в комментарии дипмиссии.

"Посольством оперативно установлен контакт с находящимися на борту круизного лайнера "Diamond Princess" гражданами России. Их количество составляет 24 человека. В настоящее время судно находится на рейде порта Йокогама", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Во взаимодействии с местными властями принимаются все возможные меры по оказанию содействия россиянам, включая обеспечение надлежащего мониторинга состояния здоровья, снабжение на период нахождения в карантине.

"Установлен контакт с российским туроператором, организовавшим данную поездку. С японскими властями решается вопрос о продлении срока действия виз наших граждан. Держим ситуацию на постоянном контроле", - подчеркнули в диппредставительстве.

На борту судна выявлены положительные результаты начальных тестов на коронавирус у 10 человек. Среди них, как сообщается на сайте компании-оператора судна, двое австралийцев, трое жителей Гонконга, один гражданин США и филиппинский член экипажа. На катере японские медики транспортировали их в больницу.

На Diamond Princess введен карантин на 14 дней, всем пассажирам запрещено выходить из кают. Как сообщало агентство Киодо, 6 февраля утром судно причалит к берегу в Йокогаме для загрузки продовольствия.

Diamond Princess встало на рейд у порта Йокогама c понедельника после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Оно должно было в понедельник вернуться в Йокогаму, но выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга был заражен новым типом коронавируса. Сообщается, что в Гонконге он и сошел на берег. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех пассажиров и членов экипажа.