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Посольство связалось с россиянами на борту карантинного судна в Японии
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РИА Новости

Посольство связалось с россиянами на борту карантинного судна в Японии

13:56 05.02.2020 (обновлено: 15:13 05.02.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в Йокогаме
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посольство России в Японии остается в контакте с российскими гражданами, которые находятся на борту круизного лайнера "Diamond Princess", находящегося на карантине из-за угрозы распространения коронавируса, решается вопрос о продлении срока действия их виз, говорится в комментарии дипмиссии.
"Посольством оперативно установлен контакт с находящимися на борту круизного лайнера "Diamond Princess" гражданами России. Их количество составляет 24 человека. В настоящее время судно находится на рейде порта Йокогама", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
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Во взаимодействии с местными властями принимаются все возможные меры по оказанию содействия россиянам, включая обеспечение надлежащего мониторинга состояния здоровья, снабжение на период нахождения в карантине.
"Установлен контакт с российским туроператором, организовавшим данную поездку. С японскими властями решается вопрос о продлении срока действия виз наших граждан. Держим ситуацию на постоянном контроле", - подчеркнули в диппредставительстве.
На борту судна выявлены положительные результаты начальных тестов на коронавирус у 10 человек. Среди них, как сообщается на сайте компании-оператора судна, двое австралийцев, трое жителей Гонконга, один гражданин США и филиппинский член экипажа. На катере японские медики транспортировали их в больницу.
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На Diamond Princess введен карантин на 14 дней, всем пассажирам запрещено выходить из кают. Как сообщало агентство Киодо, 6 февраля утром судно причалит к берегу в Йокогаме для загрузки продовольствия.
Diamond Princess встало на рейд у порта Йокогама c понедельника после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса.
Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Оно должно было в понедельник вернуться в Йокогаму, но выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга был заражен новым типом коронавируса. Сообщается, что в Гонконге он и сошел на берег. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех пассажиров и членов экипажа.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаЯпонияРоссияВ мире
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