Минпросвещения раскрыло зарплаты выпускников колледжей и техникумов

Что касается отраслей, самые высокие зарплаты предлагают в высокотехнологическом секторе и добывающей промышленности. Так, средний доход выпускника колледжа, работающего в аэронавигации и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники, составляет 92,2 тысячи рублей в месяц, кораблестроения и водного транспорта — 39,6 тысячи, прикладной геологии, нефтегазовом деле и геодезии — 36,5 тысячи.