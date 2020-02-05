Минпросвещения раскрыло зарплаты выпускников колледжей и техникумов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Министерстве просвещения рассказали, в каких регионах выпускники со средним профессиональным образованием зарабатывают больше всего, пишет "Российская газета".
Лидером стал Чукотский автономный округ (средняя зарплата — 54,2 тысячи рублей), за ним следуют Магаданская область (51,5 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (51,3 тысячи).
12 августа 2019, 20:41В Минпросвещения рассказали, сколько выпускников школ поступают в колледжи
Что касается отраслей, самые высокие зарплаты предлагают в высокотехнологическом секторе и добывающей промышленности. Так, средний доход выпускника колледжа, работающего в аэронавигации и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники, составляет 92,2 тысячи рублей в месяц, кораблестроения и водного транспорта — 39,6 тысячи, прикладной геологии, нефтегазовом деле и геодезии — 36,5 тысячи.
Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, власти планируют продвигать в заведениях среднего профессионального образования так называемые короткие программы, которые позволят студентам получить новую квалификацию одновременно с основной профессией. Новые программы будут больше ориентированы на конкретные запросы работодателей и должны повысить шансы выпускников устроиться на высокооплачиваемую работу.