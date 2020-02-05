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Минпросвещения раскрыло зарплаты выпускников колледжей и техникумов
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РИА Новости

Минпросвещения раскрыло зарплаты выпускников колледжей и техникумов

13:55 05.02.2020 (обновлено: 15:50 05.02.2020)
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© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкУчастник отборочного этапа чемпионата "Молодые профессионалы" 2017 во время соревнований в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей". 16 ноября 2017
Участник отборочного этапа чемпионата Молодые профессионалы 2017 во время соревнований в компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Министерстве просвещения рассказали, в каких регионах выпускники со средним профессиональным образованием зарабатывают больше всего, пишет "Российская газета".
Лидером стал Чукотский автономный округ (средняя зарплата — 54,2 тысячи рублей), за ним следуют Магаданская область (51,5 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (51,3 тысячи).
Студенты на занятиях
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В Минпросвещения рассказали, сколько выпускников школ поступают в колледжи
Что касается отраслей, самые высокие зарплаты предлагают в высокотехнологическом секторе и добывающей промышленности. Так, средний доход выпускника колледжа, работающего в аэронавигации и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники, составляет 92,2 тысячи рублей в месяц, кораблестроения и водного транспорта — 39,6 тысячи, прикладной геологии, нефтегазовом деле и геодезии — 36,5 тысячи.
Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, власти планируют продвигать в заведениях среднего профессионального образования так называемые короткие программы, которые позволят студентам получить новую квалификацию одновременно с основной профессией. Новые программы будут больше ориентированы на конкретные запросы работодателей и должны повысить шансы выпускников устроиться на высокооплачиваемую работу.
Банкомат
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4710654368
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Кем статьНавигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМинистерство просвещения РоссииСергей КравцовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Выпускник колледжа приходит и ему сразу дают зарплату 50 тр(в среднем)? Во заливают-то...
5 февраля, 14:48
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