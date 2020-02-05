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https://ria.ru/20200205/1564278157.html
"Карат" опроверг данные о переносе части производства в Белоруссию
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РИА Новости

"Карат" опроверг данные о переносе части производства в Белоруссию

13:37 05.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковСтенд завода "Карат" на выставке
Стенд завода Карат на выставке
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московский завод "Карат" не планирует переносить в Белоруссию часть производственных линий в случае введения в России обязательной маркировки "молочки", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Евгений Гребнев.
СМИ сообщили в среду, что о планах переноса части производственных мощностей в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции завод уведомил Минсельхоз в ходе совещания, где обсуждался ход пилотного проекта.
"Мы не переносим ни в какую Белоруссию, это выдернуто из контекста, на совещании в Минсельхозе шла полемика", - сказал Гребнев. Он пояснил, что предприятие работает с ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки - ред.) с целью помочь оператору выявить в ходе эксперимента проблемые зоны, и полемика возникла в ходе обсуждения.
"Всего в цеху работает 20 человек, и мне еще надо 20, чтобы они наклеивали вручную коды - вместо машин. И я тогда сказал, что проще в Белоруссию перенести, это дешевле, чем еще 20 человек привлекать. Это просто скажется на себестоимости продукции", - рассказал Гребнев.
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С 15 июля 2019 года в РФ начался эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции, он должен завершиться 29 февраля 2020 года. С 1 июня 2020 года маркировка станет обязательной. В январе Минпромторг РФ предложил продлить срок проведения эксперимента по маркировке ряда видов готовой молочной продукции до 31 мая 2020 года.
Производители, которые участвуют в эксперименте по маркировке таких товаров, пока отрицательно оценивают ход пилотного проекта и говорят о неготовности компаний к маркировке. По мнению ряда предприятий, участвовавших в совещании, отрасли потребуется продление сроков эксперимента или даже отмена обязательной маркировки "молочки".
Гребнев солидарен: по его мнению, введение маркировки не несет никакой практической пользы, но очень серьезно отразится и на затратах по модернизации, и на ценах для потребителя, а мелкие и средние заводы "просто раздавит". "Если фарма, табачники сами просили ввести маркировку и защитить от контрафакта, то на рынке "молочки" контрафакта сейчас нет, а с фальсификатом успешно борется введенная с 1 ноября система "Меркурий" (система электронной ветеринарной сертификации - ред.), которая полностью остановила вхождение в ритейл без документов", - подчеркнул глава предприятия.
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