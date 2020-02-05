"Карат" опроверг данные о переносе части производства в Белоруссию

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московский завод "Карат" не планирует переносить в Московский завод "Карат" не планирует переносить в Белоруссию часть производственных линий в случае введения в России обязательной маркировки "молочки", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Евгений Гребнев.

СМИ сообщили в среду, что о планах переноса части производственных мощностей в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции завод уведомил Минсельхоз в ходе совещания, где обсуждался ход пилотного проекта.

"Мы не переносим ни в какую Белоруссию, это выдернуто из контекста, на совещании в Минсельхозе шла полемика", - сказал Гребнев. Он пояснил, что предприятие работает с ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки - ред.) с целью помочь оператору выявить в ходе эксперимента проблемые зоны, и полемика возникла в ходе обсуждения.

"Всего в цеху работает 20 человек, и мне еще надо 20, чтобы они наклеивали вручную коды - вместо машин. И я тогда сказал, что проще в Белоруссию перенести, это дешевле, чем еще 20 человек привлекать. Это просто скажется на себестоимости продукции", - рассказал Гребнев.

С 15 июля 2019 года в РФ начался эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции, он должен завершиться 29 февраля 2020 года. С 1 июня 2020 года маркировка станет обязательной. В январе Минпромторг РФ предложил продлить срок проведения эксперимента по маркировке ряда видов готовой молочной продукции до 31 мая 2020 года.

Производители, которые участвуют в эксперименте по маркировке таких товаров, пока отрицательно оценивают ход пилотного проекта и говорят о неготовности компаний к маркировке. По мнению ряда предприятий, участвовавших в совещании, отрасли потребуется продление сроков эксперимента или даже отмена обязательной маркировки "молочки".