Жириновский предложил к 9 мая написать "радостную" песню о Победе

"Не хотелось ложиться спать...": как семья встретила 9 мая 1945 года Весть о победе над фашистской Германией 9 мая в Советском Союзе звучала повсюду: о капитуляции немцев передавали по радио и из громкоговорителей, люди сообщали об этом родственникам и соседям и, конечно, делились радостью с теми, кто четыре года сражался за жизнь, – писали письма на фронт.