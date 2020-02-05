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2020-02-05T13:19+0300
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Жириновский предложил к 9 мая написать "радостную" песню о Победе
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РИА Новости

Жириновский предложил к 9 мая написать "радостную" песню о Победе

13:19 05.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать госзаказ на написание к 9 мая песни о Победе в позитивном ключе - "радостную и с оптимизмом".
"На что жалуются ветераны войны? Вот каждый раз прием 9 мая, много песен, они все про смерть. Вы можете понять, что мы живы? Мы, рядовые, и маршалы, и генералы, с той войны вернулись. Мы живы, а все песни про умерших, про погибших", - сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду.
"Надо дать госзаказ. У нас же есть сегодня хорошие поэты и музыка, чтобы была песнь Победы. Новая песнь, чтобы она была радостная, с оптимизмом. Чтобы им (ветеранам - ред.) хотелось улыбаться под эту песню... "Вставай, страна огромная". Мы что, улыбаться будем под эту песню?.. Нужна новая песня", - предложил лидер ЛДПР.
Салют Победы. 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве
11 ноября 2019, 10:1380 лет с начала Второй мировой войны
"Не хотелось ложиться спать...": как семья встретила 9 мая 1945 годаВесть о победе над фашистской Германией 9 мая в Советском Союзе звучала повсюду: о капитуляции немцев передавали по радио и из громкоговорителей, люди сообщали об этом родственникам и соседям и, конечно, делились радостью с теми, кто четыре года сражался за жизнь, – писали письма на фронт.
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День ПобедыЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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