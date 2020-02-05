Минкомсвязь представит ряд предложений по борьбе с телефонным спамом

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минкомсвязь РФ представит ряд предложений, связанных с контролем использования данных и телефонным спамом, заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи.

"У нас есть ряд предложений, связанных с контролем использования данных. Актуальная проблема - это телефонный спам, когда звонят на мобильный телефон, и у меня как у абонента нет возможности пожаловаться, а у оператора нет никакой обязанности эти жалобы учитывать и блокировать такие звонки", - заявил Шадаев.

Он также отметил высокую важность вопроса о согласии на использование персональных данных.

По его словам, на сегодняшний день нет действенного механизма отозвать согласие на обработку данных. "Мы должны продумать схему, проработать ее, как это согласие отозвать", - сказал глава ведомства.