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Минкомсвязь представит ряд предложений по борьбе с телефонным спамом
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РИА Новости

Минкомсвязь представит ряд предложений по борьбе с телефонным спамом

13:09 05.02.2020 (обновлено: 13:20 05.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минкомсвязь РФ представит ряд предложений, связанных с контролем использования данных и телефонным спамом, заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи.
"У нас есть ряд предложений, связанных с контролем использования данных. Актуальная проблема - это телефонный спам, когда звонят на мобильный телефон, и у меня как у абонента нет возможности пожаловаться, а у оператора нет никакой обязанности эти жалобы учитывать и блокировать такие звонки", - заявил Шадаев.
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Он также отметил высокую важность вопроса о согласии на использование персональных данных.
По его словам, на сегодняшний день нет действенного механизма отозвать согласие на обработку данных. "Мы должны продумать схему, проработать ее, как это согласие отозвать", - сказал глава ведомства.
"И то же самое касается большого количества SMS-уведомлений, рекламы в почте, мы должны тоже механизм предусмотреть, чтобы от тех, кто это отправляет, была абсолютно понятная возможность отписаться", - заключил глава Минкомсвязи.
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