Эрдоган назвал телефонный разговор с Путиным по Идлибу конструктивным

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

"Мы придаем большое значение отношениям с Россией. И мы надеемся, что Россия будет понимать нашу чувствительность. Вчера мы провели очень конструктивный и продуктивный разговор с уважаемым Путиным. Я непосредственно объяснил ему ситуацию в Идлибе", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Он добавил, что турецкие и российские военные продолжают диалог и в ближайшее время проведут встречу по ситуации в Идлибе.

"Я передал Путину наши ожидания по Ливии и Сирии. Я с ним еще буду встречаться, будем следить за данными обещаниями. У нас нет ни малейшего намерения конфликтовать с нашими союзниками, друзьями, с какой-либо страной. Единственное, что мы ждем от России, - чтобы она еще лучше понимала нашу чувствительность в Сирии", - добавил турецкий лидер.