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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-05T12:32+0300
https://ria.ru/20200205/1564273416.html
Эрдоган назвал телефонный разговор с Путиным по Идлибу конструктивным
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РИА Новости

Эрдоган назвал телефонный разговор с Путиным по Идлибу конструктивным

12:16 05.02.2020 (обновлено: 12:32 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 5 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе конструктивным и продуктивным.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
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"Мы придаем большое значение отношениям с Россией. И мы надеемся, что Россия будет понимать нашу чувствительность. Вчера мы провели очень конструктивный и продуктивный разговор с уважаемым Путиным. Я непосредственно объяснил ему ситуацию в Идлибе", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.
Он добавил, что турецкие и российские военные продолжают диалог и в ближайшее время проведут встречу по ситуации в Идлибе.
"Я передал Путину наши ожидания по Ливии и Сирии. Я с ним еще буду встречаться, будем следить за данными обещаниями. У нас нет ни малейшего намерения конфликтовать с нашими союзниками, друзьями, с какой-либо страной. Единственное, что мы ждем от России, - чтобы она еще лучше понимала нашу чувствительность в Сирии", - добавил турецкий лидер.
Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии. Одновременно отряды армии продвигаются к Саракибу с северо-восточного направления, освобождая деревни на юго-западе от города Алеппо.
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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