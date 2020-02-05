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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-02-05T11:56+0300
https://ria.ru/20200205/1564272186.html
Ленобласть получит более 5 млрд рублей федсредств на развитие дорог
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РИА Новости

Ленобласть получит более 5 млрд рублей федсредств на развитие дорог

11:56 05.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство ЦКАД и трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург"
Строительство ЦКАД и трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Дорожный комитет Ленинградской области и и Федеральное дорожное агентство "Росавтодор" договорились о предоставлении Ленинградской области транша в размере более пяти миллиардов рублей на реализацию масштабных инфраструктурных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, федеральные субсидии пойдут на реконструкцию Колтушского шоссе и стройки обхода Мурино, путепровода во Всеволожске и нового моста через Волхов в Киришах. Все эти развязки необходимы для разгрузки дорожной ситуации в густонаселенных территориях Ленобласти. Средства поступят в течение трех лет, а 200 миллионов рублей на мост через Волхов в Киришах и всеволожский путепровод поступят уже в этом году. Помимо этого в комитете по дорожному хозяйству региона отметили, что они обратились в "Росавтодор" для получения федеральных средств на строительство моста через Свирь в Подпорожье.
"Поддержка федерального бюджета вместе со стабильным финансированием из областного дорожного фонда — залог быстрых темпов строительства дорог, мостов и развязок, которые нужны жителям Ленинградской области и Санкт-Петербурга", - отметил губернатор региона Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
4 февраля, 15:07Ленинградская область
Дрозденко выступил за интеграцию Ленинградской области и Петербурга
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоРосавтодор
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