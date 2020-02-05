Ленобласть получит более 5 млрд рублей федсредств на развитие дорог

По его словам, федеральные субсидии пойдут на реконструкцию Колтушского шоссе и стройки обхода Мурино, путепровода во Всеволожске и нового моста через Волхов в Киришах. Все эти развязки необходимы для разгрузки дорожной ситуации в густонаселенных территориях Ленобласти. Средства поступят в течение трех лет, а 200 миллионов рублей на мост через Волхов в Киришах и всеволожский путепровод поступят уже в этом году. Помимо этого в комитете по дорожному хозяйству региона отметили, что они обратились в "Росавтодор" для получения федеральных средств на строительство моста через Свирь в Подпорожье.