Россия ждет предложений по саммиту "астанинской тройки" по Сирии

ТЕГЕРАН, 5 фев – РИА Новости, Антон Быстров. Россия ждет предложений от Ирана относительно саммита РФ-Иран-Турция по Россия ждет предложений от Ирана относительно саммита РФ-Иран-Турция по Сирии , сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян

"Мы тоже ждем, на этот раз вопрос уже к иранским партнерам. Они уже выражали готовность, подтверждали, что в Иране состоится саммит. Не знаю, в Тегеране (пройдет саммит) или в одном из других городов этой страны", - сказал посол.

"Они устроители, ждем от них конкретных предложений", - добавил глава российской дипмиссии в Тегеране.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.