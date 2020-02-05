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Россия ждет предложений по саммиту "астанинской тройки" по Сирии
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РИА Новости

Россия ждет предложений по саммиту "астанинской тройки" по Сирии

11:41 05.02.2020 (обновлено: 12:18 05.02.2020)
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© Фото : Предоставлено посольством РФ в ИранеПосол РФ в Иране Леван Джагарян
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
© Фото : Предоставлено посольством РФ в Иране
Посол РФ в Иране Леван Джагарян. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 фев – РИА Новости, Антон Быстров. Россия ждет предложений от Ирана относительно саммита РФ-Иран-Турция по Сирии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.
"Мы тоже ждем, на этот раз вопрос уже к иранским партнерам. Они уже выражали готовность, подтверждали, что в Иране состоится саммит. Не знаю, в Тегеране (пройдет саммит) или в одном из других городов этой страны", - сказал посол.
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"Они устроители, ждем от них конкретных предложений", - добавил глава российской дипмиссии в Тегеране.
По итогам трехсторонней встречи по Сирии в Анкаре в сентябре 2019 года иранский президент Хасан Роухани пригласил своих коллег из России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Иран на следующий, шестой по счету, саммит.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииХасан РоуханиЛеван ДжагарянВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияИранВ мире
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