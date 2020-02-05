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2020-02-05T11:27+0300
https://ria.ru/20200205/1564270404.html
В Минкультуры рассказали о работах на монументе "Родина-мать зовет!"
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РИА Новости

В Минкультуры рассказали о работах на монументе "Родина-мать зовет!"

11:27 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСкульптура "Родина-мать зовет!" на территории историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане
Скульптура Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Скульптура "Родина-мать зовет!" на территории историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работы на монументе "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне завершены на 95%, сообщили в Министерстве культуры РФ в среду.
В мае специалисты АО "Главзарубежстрой" приступили к реставрации монумента, на эти цели из федерального бюджета выделено около 670 миллионов рублей. Специалисты обнаружили более 13 тысяч трещин на скульптуре, которые необходимо было заделать, кроме того, "Родину-мать" очистили от грязи, покрыли защитным слоем, и в результате монумент стал светлее, приобрел цвет авторского бетона.
Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
1 ноября 2019, 12:22Культура
В Волгограде завершили реставрацию наружной части скульптуры "Родина-мать"
"В настоящее время продолжаются работы по приведению в надлежащее состояние монумента "Родина-мать зовет!" и благоустройству прилегающей территории, созданию дренажной системы, замене системы освещения. На сегодняшний день работы завершены на 95%", - рассказал директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, слова которого цитирует пресс-служба министерства.
Он отметил, что сроки завершения работ остаются без изменений. "Срок завершения работ – майские праздники, но мы ожидаем, что весь объем работ будет выполнен уже в марте", - уточнил Дементьев.
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
Тринадцать километров трещин. Реставрация монумента "Родина-мать зовет"
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

К реставрации специалисты приступили в мае. Почти два месяца горожане наблюдали, как вокруг монумента возводили строительные леса.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
1 из 9

К реставрации специалисты приступили в мае. Почти два месяца горожане наблюдали, как вокруг монумента возводили строительные леса.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сейчас скульптура скрыта за ними практически полностью, свободен от такой "одежды" только меч.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
2 из 9

Сейчас скульптура скрыта за ними практически полностью, свободен от такой "одежды" только меч.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Металлические леса возводили с учетом капризов погоды. Конструкция выдерживает любое ненастье.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
3 из 9

Металлические леса возводили с учетом капризов погоды. Конструкция выдерживает любое ненастье.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Почти на каждом ярусе на скульптуре нанесены отметки — так специалисты определили размер и характер трещин.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
4 из 9

Почти на каждом ярусе на скульптуре нанесены отметки — так специалисты определили размер и характер трещин.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Кроме трещин, которых насчитали 13 километров, реставраторы восстанавливают и части заржавевшей арматуры.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
5 из 9

Кроме трещин, которых насчитали 13 километров, реставраторы восстанавливают и части заржавевшей арматуры.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Все работы на монументе должны завершиться к зиме.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
6 из 9

Все работы на монументе должны завершиться к зиме.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

После реставрации главной скульптуры начнут восстанавливать и другие объекты мемориального комплекса.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
7 из 9

После реставрации главной скульптуры начнут восстанавливать и другие объекты мемориального комплекса.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

На время работ Мамаев курган не стали закрывать от посетителей.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
8 из 9

На время работ Мамаев курган не стали закрывать от посетителей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Жители и гости города спешат сфотографироваться на фоне "Родины-матери" в лесах.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
9 из 9

Жители и гости города спешат сфотографироваться на фоне "Родины-матери" в лесах.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
1 из 9

К реставрации специалисты приступили в мае. Почти два месяца горожане наблюдали, как вокруг монумента возводили строительные леса.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
2 из 9

Сейчас скульптура скрыта за ними практически полностью, свободен от такой "одежды" только меч.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 9

Металлические леса возводили с учетом капризов погоды. Конструкция выдерживает любое ненастье.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
4 из 9

Почти на каждом ярусе на скульптуре нанесены отметки — так специалисты определили размер и характер трещин.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
5 из 9

Кроме трещин, которых насчитали 13 километров, реставраторы восстанавливают и части заржавевшей арматуры.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
6 из 9

Все работы на монументе должны завершиться к зиме.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
7 из 9

После реставрации главной скульптуры начнут восстанавливать и другие объекты мемориального комплекса.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
8 из 9

На время работ Мамаев курган не стали закрывать от посетителей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 9

Жители и гости города спешат сфотографироваться на фоне "Родины-матери" в лесах.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
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Обсудить 1
Алексей ДементьевРодина-мать зовёт!Великая Отечественная война (1941-1945)Министерство культуры РФОбщество
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