В Минкультуры рассказали о работах на монументе "Родина-мать зовет!"

Скульптура "Родина-мать зовет!" на территории историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане. Архивное фото

Скульптура "Родина-мать зовет!" на территории историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работы на монументе Работы на монументе "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне завершены на 95%, сообщили в Министерстве культуры РФ в среду.

В мае специалисты АО "Главзарубежстрой" приступили к реставрации монумента, на эти цели из федерального бюджета выделено около 670 миллионов рублей. Специалисты обнаружили более 13 тысяч трещин на скульптуре, которые необходимо было заделать, кроме того, "Родину-мать" очистили от грязи, покрыли защитным слоем, и в результате монумент стал светлее, приобрел цвет авторского бетона.

"В настоящее время продолжаются работы по приведению в надлежащее состояние монумента "Родина-мать зовет!" и благоустройству прилегающей территории, созданию дренажной системы, замене системы освещения. На сегодняшний день работы завершены на 95%", - рассказал директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

Он отметил, что сроки завершения работ остаются без изменений. "Срок завершения работ – майские праздники, но мы ожидаем, что весь объем работ будет выполнен уже в марте", - уточнил Дементьев.