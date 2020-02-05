В Минкультуры рассказали о работах на монументе "Родина-мать зовет!"

К реставрации специалисты приступили в мае. Почти два месяца горожане наблюдали, как вокруг монумента возводили строительные леса.
К реставрации специалисты приступили в мае. Почти два месяца горожане наблюдали, как вокруг монумента возводили строительные леса.
Сейчас скульптура скрыта за ними практически полностью, свободен от такой "одежды" только меч.
Сейчас скульптура скрыта за ними практически полностью, свободен от такой "одежды" только меч.
Металлические леса возводили с учетом капризов погоды. Конструкция выдерживает любое ненастье.
Металлические леса возводили с учетом капризов погоды. Конструкция выдерживает любое ненастье.
Почти на каждом ярусе на скульптуре нанесены отметки — так специалисты определили размер и характер трещин.
Почти на каждом ярусе на скульптуре нанесены отметки — так специалисты определили размер и характер трещин.
Кроме трещин, которых насчитали 13 километров, реставраторы восстанавливают и части заржавевшей арматуры.
Кроме трещин, которых насчитали 13 километров, реставраторы восстанавливают и части заржавевшей арматуры.
Все работы на монументе должны завершиться к зиме.
После реставрации главной скульптуры начнут восстанавливать и другие объекты мемориального комплекса.
После реставрации главной скульптуры начнут восстанавливать и другие объекты мемориального комплекса.
На время работ Мамаев курган не стали закрывать от посетителей.
На время работ Мамаев курган не стали закрывать от посетителей.
Жители и гости города спешат сфотографироваться на фоне "Родины-матери" в лесах.
Жители и гости города спешат сфотографироваться на фоне "Родины-матери" в лесах.
К реставрации специалисты приступили в мае. Почти два месяца горожане наблюдали, как вокруг монумента возводили строительные леса.
Сейчас скульптура скрыта за ними практически полностью, свободен от такой "одежды" только меч.
Металлические леса возводили с учетом капризов погоды. Конструкция выдерживает любое ненастье.
Почти на каждом ярусе на скульптуре нанесены отметки — так специалисты определили размер и характер трещин.
Кроме трещин, которых насчитали 13 километров, реставраторы восстанавливают и части заржавевшей арматуры.
Все работы на монументе должны завершиться к зиме.
После реставрации главной скульптуры начнут восстанавливать и другие объекты мемориального комплекса.
На время работ Мамаев курган не стали закрывать от посетителей.
Жители и гости города спешат сфотографироваться на фоне "Родины-матери" в лесах.