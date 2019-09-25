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РИА Новости

Тринадцать километров трещин. Реставрация монумента "Родина-мать зовет"

14:07 25.09.2019 (обновлено: 14:09 25.09.2019)
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Главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде "Родина-мать зовет!" ремонтируют к 80-летию Победы. Сейчас скульптура "одета" в леса, такой жители города не видели ее с момента строительства. Как продвигаются работы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

К реставрации специалисты приступили в мае. Почти два месяца горожане наблюдали, как вокруг монумента возводили строительные леса.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
1 из 9

К реставрации специалисты приступили в мае. Почти два месяца горожане наблюдали, как вокруг монумента возводили строительные леса.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сейчас скульптура скрыта за ними практически полностью, свободен от такой "одежды" только меч.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
2 из 9

Сейчас скульптура скрыта за ними практически полностью, свободен от такой "одежды" только меч.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Металлические леса возводили с учетом капризов погоды. Конструкция выдерживает любое ненастье.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
3 из 9

Металлические леса возводили с учетом капризов погоды. Конструкция выдерживает любое ненастье.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Почти на каждом ярусе на скульптуре нанесены отметки — так специалисты определили размер и характер трещин.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
4 из 9

Почти на каждом ярусе на скульптуре нанесены отметки — так специалисты определили размер и характер трещин.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Кроме трещин, которых насчитали 13 километров, реставраторы восстанавливают и части заржавевшей арматуры.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
5 из 9

Кроме трещин, которых насчитали 13 километров, реставраторы восстанавливают и части заржавевшей арматуры.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Все работы на монументе должны завершиться к зиме.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
6 из 9

Все работы на монументе должны завершиться к зиме.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

После реставрации главной скульптуры начнут восстанавливать и другие объекты мемориального комплекса.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
7 из 9

После реставрации главной скульптуры начнут восстанавливать и другие объекты мемориального комплекса.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

На время работ Мамаев курган не стали закрывать от посетителей.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
8 из 9

На время работ Мамаев курган не стали закрывать от посетителей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Жители и гости города спешат сфотографироваться на фоне "Родины-матери" в лесах.

Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
9 из 9

Жители и гости города спешат сфотографироваться на фоне "Родины-матери" в лесах.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
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Родина-мать зовёт!ВолгоградФотоОбщество
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