Тринадцать километров трещин. Реставрация монумента "Родина-мать зовет"

Главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде "Родина-мать зовет!" ремонтируют к 80-летию Победы. Сейчас скульптура "одета" в леса, такой жители города не видели ее с момента строительства. Как продвигаются работы, смотрите в фотоленте Ria.ru.