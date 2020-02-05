Посол России в Польше назвал обвинения советских войск спекуляциями

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявления Польши о том, что советские войска намеренно задерживали освобождение Варшавы или Освенцима, следует расценивать как безответственные спекуляции дилетантов или людей, умышленно искажающих историю, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
"Утверждения, что советские войска преднамеренно задерживали освобождение Варшавы или Освенцима, — это безответственные спекуляции дилетантов или людей, умышленно искажающих историю. За освобождение Польши отдали свои жизни свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров. В современной Польше отрицают, что наши воины эту страну освобождали, отказывают им в воинских почестях, но, похоже, хотели бы, чтобы наших воинов на этой земле тогда полегло ещё больше", - сказал дипломат.
"Что же до лагеря смерти Аушвиц, то советские солдаты не знали о его существовании вплоть до того момента, когда вступили на его территорию и увидели, что там творилось", - подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю и заявил, что концлагерь Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, но "советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано".
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.