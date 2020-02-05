Посол России в Польше назвал обвинения советских войск спекуляциями

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявления Заявления Польши о том, что советские войска намеренно задерживали освобождение Варшавы или Освенцима, следует расценивать как безответственные спекуляции дилетантов или людей, умышленно искажающих историю, заявил посол России в Польше Сергей Андреев

"Утверждения, что советские войска преднамеренно задерживали освобождение Варшавы или Освенцима, — это безответственные спекуляции дилетантов или людей, умышленно искажающих историю. За освобождение Польши отдали свои жизни свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров. В современной Польше отрицают, что наши воины эту страну освобождали, отказывают им в воинских почестях, но, похоже, хотели бы, чтобы наших воинов на этой земле тогда полегло ещё больше", - сказал дипломат.

"Что же до лагеря смерти Аушвиц, то советские солдаты не знали о его существовании вплоть до того момента, когда вступили на его территорию и увидели, что там творилось", - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю и заявил, что концлагерь Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, но "советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано".