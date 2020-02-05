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Сергей Андреев: Польша живет сегодня благодаря победе СССР в войне
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РИА Новости

Сергей Андреев: Польша живет сегодня благодаря победе СССР в войне

11:00 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Москва и Варшава в последнее время резко разошлись в оценке событий Второй мировой войны. Польские власти обвиняют Россию в переписывании истории тех лет. В то же время в Москве уверены – поляки ставят перед собой цель подогнать историю под нынешнюю политическую конъюнктуру. Нет сомнений в том, что Польша существует сегодня в решающей степени благодаря победе СССР в войне, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Польше Сергей Андреев.
— Сергей Вадимович, не секрет, что отношения между Москвой и Варшавой и раньше были достаточно сложные, но в последнее время они еще больше обострились из-за вопросов истории. В частности, сейм Польши принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны. Как в Москве расценивают это? Последует ли какой-то ответ?
— Ответ на подобные утверждения с российской стороны давался неоднократно, в том числе на самом высоком уровне. В развязывании Второй мировой войны виновата гитлеровская Германия – это зафиксировано в приговоре Нюрнбергского трибунала. В том, что не удалось создать коллективную систему сдерживания агрессии, виновата политика умиротворения Германии, которую проводили Великобритания, Франция, а вместе с ними и довоенное руководство Польши. Кульминацией этой политики стал Мюнхенский сговор, в котором прямо участвовали Великобритания и Франция, а к разделу Чехословакии по его итогам присоединилась и Польша. Советский Союз, напротив, прилагал настойчивые усилия для организации коллективного отпора агрессору, но Великобритания и Франция брать на себя серьезные обязательства такого рода были не готовы, а Польша блокировала любые возможные договоренности. В итоге СССР был вынужден принимать меры по обеспечению своей безопасности самостоятельно. С этой целью был заключен Договор о ненападении с Германией от 23 августа 1939 года, в сентябре 1939 года советские войска вступили в Западную Белоруссию и Западную Украину и эти земли воссоединились с остальными украинскими и белорусскими территориями.
Дальнейший ход событий показал, что время, выигранное Советским Союзом для подготовки к неизбежной войне с Германией, и перенос границ СССР на запад во многом обеспечили срыв планов противника по молниеносному разгрому нашей страны и способствовали в конечном счете победе в Великой Отечественной войне.
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— Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей статье обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю и заявил, что концлагерь Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, но "советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано". Как можно охарактеризовать подобные действия Варшавы? Для чего это делается?
— В 1944 году Красная армия завершила освобождение территории СССР и освобождала оккупированные Германией страны зарубежной Европы с тяжелыми кровопролитными боями. Враг все еще был очень силен и оказывал ожесточенное сопротивление. Действиями Красной армии – в частности, в Польше – руководили выдающиеся полководцы Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Иван Конев и другие, которые стремились добиться победы в кратчайшие сроки и с наименьшими потерями. Наступления планировались и начинались тогда, когда для этого создавались необходимые условия. Утверждения, что советские войска преднамеренно задерживали освобождение Варшавы или Освенцима, это безответственные спекуляции дилетантов или людей, умышленно искажающих историю. За освобождение Польши отдали свои жизни свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров. В современной Польше отрицают, что наши воины эту страну освобождали, отказывают им в воинских почестях, но, похоже, хотели бы, чтобы наших воинов на этой земле тогда полегло еще больше. Что же до лагеря смерти Аушвиц, то советские солдаты не знали о его существовании вплоть до того момента, когда вступили на его территорию и увидели, что там творилось.
— Официальная Варшава не стала отмечать 75-летие освобождения от фашистов. В польском МИДе заявили, что уважают красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнули, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы". Для чего нужны подобные "войны памяти"?
— Не подлежит сомнению, что польское государство сегодня существует и польский народ живет на своей земле, благодаря победе СССР в решающей степени, а также его союзников во Второй мировой войне. Как бы кто ни относился к послевоенной социалистической Польше, ставить под сомнение, что тогда это было для поляков и спасение, и освобождение, нечестно и просто безнравственно. Цель таких "войн памяти" — подогнать историю под нынешнюю политическую конъюнктуру.
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Эксперт: пришло время выставить Польше счета по полной программе Замминистра иностранных дел Польши заявил, что Варшава имеет право требовать от России репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik дал оценку этому высказыванию.
— За последние годы в стране было снесено большое число памятников советским воинам, освободившим Польшу от фашистов. Сколько осталось памятников советским солдатам?
— По нашей оценке, в Польше вне территории воинских захоронений остается свыше 100 памятников советским воинам-освободителям (в 1997 году их было 561).
— МИД Польши также заявил права на ряд предметов искусства в РФ. Москва при этом уже заявила, что не будет вступать в переговоры о возвращении культурных ценностей. Получала ли российская сторона детальные запросы по картинам? Готовы ли обсуждать этот вопрос с Варшавой?
— В прошлом польская сторона неоднократно ставила вопрос о передаче ей культурных ценностей, якобы незаконно вывезенных в СССР с территории нынешней Польши в период Второй мировой войны. С российской стороны также неоднократно давались разъяснения о том, что эти претензии не имеют под собой правовых оснований.
— Ранее замглавы польского МИДа заявил, что Польша готова возобновить работу совместной с РФ группы по сложным вопросам и диалог историков. Начались какие-то переговоры по этой теме?
— Диалог между российскими и польскими учеными-историками никогда не прерывался. Что же до группы по сложным вопросам истории двусторонних отношений, то она создавалась в свое время под эгидой МИД России и Польши, чтобы освободить от этих вопросов наш политический диалог. Сейчас политический диалог по вине польской стороны прекращен, соответственно, нет смысла возобновлять и работу группы. Тем более что при нынешних радикальных расхождениях между сторонами в трактовке исторических событий XX века вряд ли ее членам удастся о чем-то договориться.
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— В последние годы на территории Польши существенно усилилось военное присутствие США. В Варшаве это объясняют "угрозой с Востока". Поляки верят в то, что Россия на них нападет?
— Я не могу судить о том, в какой мере люди в Польше действительно верят или не верят в угрозу нападения со стороны России. Вроде бы элементарная логика должна им подсказывать, что у России нет ни причин для этого, ни таких намерений. Однако тема "российской угрозы" постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве, а это не может не сказываться на мировосприятии и настроениях людей.
— Что Польша должна сделать, чтобы иметь российский газ хотя бы по цене Германии? Может ли это быть в какой-то форме подключение к "Северному потоку"? Упоминают ли о таком желании польские партнеры?
— Вопросы ценообразования на газ не находятся в ведении МИД России и нашего посольства. Польская сторона заявляет о стремлении преодолеть зависимость от российского газа и не высказывалась на тему подключения к газопроводу "Северный поток".
— Ведутся ли переговоры о продолжении Ямальского контракта после 2022 года?
— Польская сторона официально уведомила ПАО "Газпром", что не намерена продолжать закупки газа у России в рамках Ямальского контракта после 2022 года.
В одни ворота
3 февраля, 12:42
В одни ворота
1100101
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Сергей АндреевПольшаСССРИнтервью - АвторыВ мире
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