Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T10:38+0300
https://ria.ru/20200205/1564267985.html
Во всех округах Колымы создали штабы по профилактике коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_73f6dcfe2263331b7c0d1d54a163a415.jpg
РИА Новости

Во всех округах Колымы создали штабы по профилактике коронавируса

10:38 05.02.2020
154
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Штабы по профилактике коронавируса созданы во всех округах Магаданской области, медики ознакомлены с правилами транспортировки и оказания первой помощи пациентам, которые могут оказаться зараженными опасной инфекцией, сообщает в среду правительство региона.
Ранее в Магадане госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус пассажира из Южной Кореи. Диагноз в итоге не подтвердился. Власти Колымы выделили дополнительные средства на приобретение медикаментов и респираторов, оборудования для организации изоляции и оказания помощи людям, у которых может быть выявлен вирус. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил приобрести транспортировочную камеру для инфекционных больных.
"По рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава РФ и поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова в регионе создана оперативная рабочая группа, которая ежедневно курирует ситуацию по профилактике коронавируса на территории Колымы. Заместители руководителей глав городских округов по социальной работе являются руководителями соответствующих районных штабов. Вам необходимо составить подробный план работы", - цитирует правительство Колымы заместителя губернатора Татьяну Савченко.
Врач проверяет капельницу
Вчера, 10:24
Медики будут круглосуточно дежурить в зоне карантина под Тюменью
Отмечается, что в Магаданской области в двух региональных пунктах пропуска через границу (морской порт "Магадан" и аэропорт "Сокол") регулярно проводят дезинфекцию и проверяют пассажиров.
"Несмотря на то, что ни через морской, ни через воздушный пункт пропуска в 2020 году международное сообщение не выполнялось, ситуацию держат на постоянном контроле... На Колыме уже разработали план профилактических мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавируса. План направлен во все городские округа для ознакомления и работы. Также разработан приказ с подробными инструкциями по маршрутизации пациента, оказанию ему первой медицинской помощи и работе медперсонала", - сообщает ведомство.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
030000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей НосовТюменская областьЗабайкальский крайУханьПроисшествия
Рекомендуем
Усиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту
Эвакуированные из Китая россияне проходят погранконтроль
Дальневосточный леопард
В Приморье туристам предложат наблюдать за леопардами
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В Бурятии госпитализировали троих летчиков из Китая
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Случаи вынесения или угрозы импичментов в США
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
У сбежавшей из клиники Зальцбурга австрийки не обнаружили коронавирус
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
Бриллиант
В СП рассказали о производстве бриллиантов в России в 2018 году
Новорожденные в родильном доме
ЕР хочет распространить акцию "Подарок новорожденному" на все регионы
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель посетит США 6-7 февраля
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В ЕК назвали расширение ЕС на Западные Балканы приоритетом
Симферопольское водохранилище
В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
Сотрудники службы безопасности в Пекине
В Пекине запретили проведение мероприятий с массовыми застольями
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
В Сочи перенесли форум "Здоровое общество"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
Лента новостейМолния