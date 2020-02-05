Во всех округах Колымы создали штабы по профилактике коронавируса

МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Штабы по профилактике коронавируса созданы во всех округах . Штабы по профилактике коронавируса созданы во всех округах Магаданской области , медики ознакомлены с правилами транспортировки и оказания первой помощи пациентам, которые могут оказаться зараженными опасной инфекцией, сообщает в среду правительство региона.

Ранее в Магадане госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус пассажира из Южной Кореи. Диагноз в итоге не подтвердился. Власти Колымы выделили дополнительные средства на приобретение медикаментов и респираторов, оборудования для организации изоляции и оказания помощи людям, у которых может быть выявлен вирус. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил приобрести транспортировочную камеру для инфекционных больных.

"По рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава РФ и поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова в регионе создана оперативная рабочая группа, которая ежедневно курирует ситуацию по профилактике коронавируса на территории Колымы. Заместители руководителей глав городских округов по социальной работе являются руководителями соответствующих районных штабов. Вам необходимо составить подробный план работы", - цитирует правительство Колымы заместителя губернатора Татьяну Савченко.

Отмечается, что в Магаданской области в двух региональных пунктах пропуска через границу (морской порт "Магадан" и аэропорт "Сокол") регулярно проводят дезинфекцию и проверяют пассажиров.

"Несмотря на то, что ни через морской, ни через воздушный пункт пропуска в 2020 году международное сообщение не выполнялось, ситуацию держат на постоянном контроле... На Колыме уже разработали план профилактических мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавируса. План направлен во все городские округа для ознакомления и работы. Также разработан приказ с подробными инструкциями по маршрутизации пациента, оказанию ему первой медицинской помощи и работе медперсонала", - сообщает ведомство.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.