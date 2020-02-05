Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше

Немецкий самолет висит над Сталинградом.
Немецкий самолет висит над Сталинградом.
Фашистская армия бомбит город.
Фашистская армия бомбит город.
Жители Сталинграда роют окопы для обороны города.
Жители Сталинграда роют окопы для обороны города.
Все здания на правом берегу Волги в Сталинграде в 1942-ом служили опорными пунктами обороны. Среди них была и мельница Герхарда.
Все здания на правом берегу Волги в Сталинграде в 1942-ом служили опорными пунктами обороны. Среди них была и мельница Герхарда.
Снайпер, Герой Советского Союза, Василий Зайцев (слева) объясняет новичкам предстоящую задачу.
Снайпер, Герой Советского Союза, Василий Зайцев (слева) объясняет новичкам предстоящую задачу.
Реактивные установки залпового огня ("Катюши") наносят удар по врагу.
Реактивные установки залпового огня ("Катюши") наносят удар по врагу.
Несмотря на гигантские потери, оборону держат любыми способами.
Несмотря на гигантские потери, оборону держат любыми способами.
Танки 64-ой армии на подступах к Сталинграду.
Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт.
Победный флаг поднят над площадью Павших борцов. На заднем плане — здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-ой армии вермахта во главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом.
Победный флаг поднят над площадью Павших борцов. На заднем плане — здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-ой армии вермахта во главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом.
Центр города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Центр города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.
Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.
Последние пленные фашисты покидают освобожденный Сталинград.
Последние пленные фашисты покидают освобожденный Сталинград.
Немецкий самолет висит над Сталинградом.
Фашистская армия бомбит город.
Жители Сталинграда роют окопы для обороны города.
Все здания на правом берегу Волги в Сталинграде в 1942-ом служили опорными пунктами обороны. Среди них была и мельница Герхарда.
Снайпер, Герой Советского Союза, Василий Зайцев (слева) объясняет новичкам предстоящую задачу.
Реактивные установки залпового огня ("Катюши") наносят удар по врагу.
Несмотря на гигантские потери, оборону держат любыми способами.
Танки 64-ой армии на подступах к Сталинграду.
Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт.
Победный флаг поднят над площадью Павших борцов. На заднем плане — здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-ой армии вермахта во главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом.
Центр города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.
Последние пленные фашисты покидают освобожденный Сталинград.