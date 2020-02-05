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2020-02-05T11:19+0300
https://ria.ru/20200205/1564267149.html
Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
https://cdn23.img.ria.ru/images/153084/64/1530846432_0:135:3080:1868_1036x0_80_0_0_6c2bd082ed7ce22bbd97db4a4853f743.jpg
РИА Новости

Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше

10:15 05.02.2020 (обновлено: 11:19 05.02.2020)
1908
© РИА Новости / Алексей Букчин / Перейти в фотобанкСнос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. 17 октября 2018
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. 17 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Букчин
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Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. 17 октября 2018. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотни советских памятников было уничтожено в Польше за последние двадцать с лишним лет, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в интервью РИА Новости.
"По нашей оценке, в Польше вне территории воинских захоронений остаётся свыше 100 памятников советским воинам-освободителям (в 1997 году их было 561)", - сказал он.
Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной Армии.
По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.
Битва за Сталинград в фотографиях
CC BY-SA 3.0 / Das Bundesarchiv / Luftangriff mit Flugzeug Junkers Ju 87 "Stuka"

Немецкий самолет висит над Сталинградом.

Немецкий самолет над Сталинградом. 1942 год
1 из 24

Немецкий самолет висит над Сталинградом.

CC BY-SA 3.0 / Das Bundesarchiv / Luftangriff mit Flugzeug Junkers Ju 87 "Stuka"
© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"

Фашистская армия бомбит город.

Сталинград. Бомбежка. Август 1942 год
2 из 24

Фашистская армия бомбит город.

© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"
© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"

Жители Сталинграда роют окопы для обороны города.

Жители Сталинграда роют окопы. 1942 год
3 из 24

Жители Сталинграда роют окопы для обороны города.

© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Оборона города.

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Смертельные бои за город
4 из 24

Оборона города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости/Аврора . Елена Косова, Игорь Белогуров

Все здания на правом берегу Волги в Сталинграде в 1942-ом служили опорными пунктами обороны. Среди них была и мельница Герхарда.

В 1942-ом мельница Герхарда служила опорным пунктом обороны
5 из 24

Все здания на правом берегу Волги в Сталинграде в 1942-ом служили опорными пунктами обороны. Среди них была и мельница Герхарда.

© РИА Новости/Аврора . Елена Косова, Игорь Белогуров
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Снайпер, Герой Советского Союза, Василий Зайцев (слева) объясняет новичкам предстоящую задачу.

Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев во время боев за Сталинград
6 из 24

Снайпер, Герой Советского Союза, Василий Зайцев (слева) объясняет новичкам предстоящую задачу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Артиллерия на поле боя.

Артиллерия на поле боя
7 из 24

Артиллерия на поле боя.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Санитарка перевязывает раненого под пулями.

Сталинград. Декабрь 1942 г. Уличный бой. Санитарка перевязывает раненого
8 из 24

Санитарка перевязывает раненого под пулями.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Бои идут на подступах к городу.

Бои на подступах к Сталинграду. 1942 год
9 из 24

Бои идут на подступах к городу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Реактивные установки залпового огня ("Катюши") наносят удар по врагу.

Реактивные установки залпового огня (Катюши) наносят удар по врагу
10 из 24

Реактивные установки залпового огня ("Катюши") наносят удар по врагу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкПодбитый во время Сталинградской битвы немецкий самолет-разведчик.
Подбитый во время Сталинградской битвы немецкий самолет-разведчик
11 из 24
Подбитый во время Сталинградской битвы немецкий самолет-разведчик.
© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Танковые бои под Сталинградом.

Танковые бои под Сталинградом
12 из 24

Танковые бои под Сталинградом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Несмотря на гигантские потери, оборону держат любыми способами.

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу
13 из 24

Несмотря на гигантские потери, оборону держат любыми способами.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Липскеров / Перейти в фотобанк

Танки 64-ой армии на подступах к Сталинграду.

Танки 64-ой армии на подступах в Сталинграду
14 из 24

Танки 64-ой армии на подступах к Сталинграду.

© РИА Новости / Георгий Липскеров
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Штурмовики вылетают на боевое задание.

Штурмовики вылетают на боевое задание. Сталинградская битва
15 из 24

Штурмовики вылетают на боевое задание.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Бой на территории тракторного завода.

Бой на территории тракторного завода в Сталинграде, 1943 год
16 из 24

Бой на территории тракторного завода.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма

Танки Красной армии в городе.

Сталинград, февраль 1943 г.
17 из 24

Танки Красной армии в городе.

© РИА Новости / Георгий Зельма
© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт.

Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт. Великая Отечественная война (1941-1945)
18 из 24

Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Победный флаг поднят над площадью Павших борцов. На заднем плане — здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-ой армии вермахта во главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Красный флаг над площадью Павших борцов, освобожденного Сталинграда
19 из 24

Победный флаг поднят над площадью Павших борцов. На заднем плане — здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-ой армии вермахта во главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Аркадий Шайхет / Перейти в фотобанк

Жители Сталинграда встречают освободителей.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Население Сталинграда встречает освободителей
20 из 24

Жители Сталинграда встречают освободителей.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Люди выходят из укрытий.

Во время освобождения города
21 из 24

Люди выходят из укрытий.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Центр города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Центр города Сталинграда после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
22 из 24

Центр города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Сталинград, январь 1943 года
23 из 24

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Последние пленные фашисты покидают освобожденный Сталинград.

Пленные фашисты покидают Сталинград
24 из 24

Последние пленные фашисты покидают освобожденный Сталинград.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
1 из 24

Немецкий самолет висит над Сталинградом.

CC BY-SA 3.0 / Das Bundesarchiv / Luftangriff mit Flugzeug Junkers Ju 87 "Stuka"
2 из 24

Фашистская армия бомбит город.

© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"
3 из 24

Жители Сталинграда роют окопы для обороны города.

© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"
4 из 24

Оборона города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
5 из 24

Все здания на правом берегу Волги в Сталинграде в 1942-ом служили опорными пунктами обороны. Среди них была и мельница Герхарда.

© РИА Новости/Аврора . Елена Косова, Игорь Белогуров
6 из 24

Снайпер, Герой Советского Союза, Василий Зайцев (слева) объясняет новичкам предстоящую задачу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
7 из 24

Артиллерия на поле боя.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
8 из 24

Санитарка перевязывает раненого под пулями.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
9 из 24

Бои идут на подступах к городу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
10 из 24

Реактивные установки залпового огня ("Катюши") наносят удар по врагу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
11 из 24
Подбитый во время Сталинградской битвы немецкий самолет-разведчик.
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
12 из 24

Танковые бои под Сталинградом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
13 из 24

Несмотря на гигантские потери, оборону держат любыми способами.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
14 из 24

Танки 64-ой армии на подступах к Сталинграду.

© РИА Новости / Георгий Липскеров
Перейти в фотобанк
15 из 24

Штурмовики вылетают на боевое задание.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
16 из 24

Бой на территории тракторного завода.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
17 из 24

Танки Красной армии в городе.

© РИА Новости / Георгий Зельма
18 из 24

Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
19 из 24

Победный флаг поднят над площадью Павших борцов. На заднем плане — здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-ой армии вермахта во главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
20 из 24

Жители Сталинграда встречают освободителей.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
Перейти в фотобанк
21 из 24

Люди выходят из укрытий.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
22 из 24

Центр города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
23 из 24

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
24 из 24

Последние пленные фашисты покидают освобожденный Сталинград.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Андреевым >>
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Сергей АндреевАнджей ДудаВеликая Отечественная война (1941-1945)ПольшаВ мире
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