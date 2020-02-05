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В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
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РИА Новости

В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами

10:06 05.02.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой Фонда перспективных исследованийГлава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда перспективных исследований
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Идея Илона Маска о полетах между континентами на баллистических ракетах технически реализуема, но вряд ли будет комфортна для пассажиров и найдет свой спрос на рынке, заявил в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов.
"Технически реализовать такой проект можно. Однако стоить подобные полеты будут слишком дорого, да и комфортными их сделать очень сложно. Маловероятно, что на них будет высокий спрос", - сказал он.
Так Давыдов прокомментировал идею, которую глава компании SpaceX Илон Маск высказал в 2017 году, презентуя ракету Big Falcon Rocket. По словам американского бизнесмена, ракету можно будет использовать для пассажирских перелетов в любую точку Земли за полчаса.
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