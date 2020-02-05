Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде

Фонд перспективных исследований (ФПИ) создан в 2012 году для проведения разработок в интересах обороны и безопасности государства. Он трудится над прорывными и высокорискованными проектами, за которые не берутся обычные конструкторские бюро и институты. Нестандартные летательные аппараты, способные, как мухи, садиться на вертикальные стены, дыхание в воде без жабр, а также крысы, которые ищут рак у человека, – о прорывных проектах в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора фонда Виталий Давыдов

— Сколько проектов выполнено ФПИ в 2019 году?

— Мы вышли по этому показателю на уровень 30 проектов. По сравнению с предыдущими годами их количество немного уменьшилось. Причина в том, что проекты становятся более масштабными, требующими создания сложных наукоемких демонстраторов. При этом потенциальные потребители результатов наших разработок сразу могут перейти к развертыванию на их основе опытно-конструкторских работ, минуя стадию дополнительных научных исследований.

К такому решению мы пришли, попав несколько раз в ситуацию, когда выполненные ФПИ проекты не были оперативно подхвачены заинтересованными заказчиками в связи с необходимостью адаптации полученных результатов к их требованиям. Естественно, что уточнение содержания работ по проектам потребовало дополнительных ресурсных и временных затрат, следствием чего и стало сокращение количества реализуемых проектов. Полагаю, в ближайшие годы мы останемся на уровне 25-30 ведущихся проектов.

— Каков у ФПИ процент нереализованных проектов?

— На начало 2020 года фондом запущено около 85 проектов. Четыре из них были прекращены из-за невозможности достижения на нынешнем научно-техническом уровне планировавшихся в них результатов.

Хочу напомнить, что фонд изначально создавался для того, чтобы взять на себя выполнение высокорискованных проектов, поэтому мы очень внимательно отслеживаем, особенно на начальном этапе работ, возможность реализации заданных в техническом задании требований. В случае возникновения проблем проект может быть приостановлен до того момента, пока не будут найдены пути их решения. Если же этого сделать не удается, то работы прекращаются. При этом затраченные фондом средства и усилия не являются напрасными, по крайней мере, потому, что отбраковываются тупиковые направления работ и тем самым экономятся значительные ресурсы, которые были бы потрачены на их проработку оборонно-промышленным комплексом.

— Давайте поговорим о конкретных проектах. В 2020 году ФПИ планировал поднять в воздух самолет с электродвигателем. Планы сохраняются?

— Мы рассчитываем, что первый испытательный полет летающей лаборатории с нашим двигателем состоится в 2020-2021 годах. Эти работы проводятся под эгидой Минпромторга России. Дальнейшая разработка электросамолетов будет прерогативой российских авиаконструкторов и Объединенной авиастроительной корпорации.

— Они уже выходили на вас?

— Фонд тесно сотрудничает с Объединенной авиастроительной корпорацией, которая заинтересована в данных работах, так как электросамолеты это магистральное будущее авиации.

— Один из ваших проектов называется "Циклолет". Что это и в каком состоянии находится реализация проекта?

— На сегодняшний день основными средствами перемещения в воздушном пространстве являются самолеты и вертолеты. Получившие развитие в последнее время конвертопланы и коптеры являются, по сути, их симбиозом или модификацией. При этом ключевую роль в решении задач обеспечения мобильности войск играют вертолеты.

Однако вертолетный винт имеет принципиальный недостаток – скорость набегающего потока воздуха меняется по длине его лопастей, поэтому в оптимальном режиме работает не вся лопасть, а только ее часть.

Движитель, рассматриваемый в проекте "Циклолет", лишен такого недостатка. Он имеет цилиндрическую форму. При этом лопасти размещаются по периметру вращающегося цилиндра. За счет согласованного изменения положения лопастей при вращении цилиндра меняются вектора тяги движителя.

Летательный аппарат с таким движителем будет обладать уникальной маневренностью. В отличие от вертолета он сможет сесть на наклонную плоскость или состыковаться с вертикальной стеной. Это позволит на качественно новом уровне проводить спасательные операции, обеспечивать полеты в горной местности и в тесных условиях городской застройки. Вообще-то, реализация проекта "Циклолет" может открыть нишу принципиально нового класса летательных аппаратов.

В текущем году фонд планирует провести испытания демонстратора движителя. После этого приступим к созданию демонстратора летательного аппарата, который должен подняться в воздух в ближайшие год-два.

© ФПИ Циклолет © ФПИ Циклолет

— Еще один проект — "Партизан". Что это и почему работам присвоено такое название?

— В рамках проекта проводятся работы, направленные на создание самолета сверхкороткого взлета и посадки. Это будет турбовинтовая машина, в которой за счет дополнительных винтов обеспечивается обдув крыла, что повышает подъемную силу. Такой самолет сможет взлететь практически с места.

Название "Партизан" родилось из возможностей этого летательного аппарата доставлять грузы на небольшую слабо оборудованную площадку, то есть решать задачу, которая актуальна для партизанских отрядов.

— Какие еще работы сейчас ведет ФПИ в области авиационных средств?

— Фонд продолжает работы по созданию технологий, обеспечивающих освоение гиперзвука. Ведутся разработки в области гиперзвуковых двигателей, термостойких материалов, принципиально новых подходов к управлению летательными аппаратами на таких скоростях.

— На ваш взгляд, как главы научно-технического совета ФПИ, как сильно Россия оторвалась от западных конкурентов в области гиперзвуковых технологий?

— Если говорить о тех проектах, над которыми работают лаборатории фонда, то перед началом реализации каждого из них проводился анализ на соответствие современному мировому уровню. По большинству проектов мировых аналогов не было, да и сейчас нет.

— Кого бы вы назвали среди лидеров в области гиперзвуковых технологий?

— Наряду с Россией весомыми результатами в области гиперзвука обладают Соединенные Штаты. В последнее время весьма серьезно выходит на это поле Китай. Это два наших главных конкурента.

— Возможно ли гражданское применение гиперзвуковых технологий?

— Да, возможно. К примеру, выведение на орбиту и возвращение космических аппаратов на Землю связано с прохождением гиперзвуковых скоростей, поэтому гиперзвуковые технологии могут быть востребованы разработчиками ракетно-космической техники.

Но основным потребителем этих технологий в перспективе должны стать гиперзвуковые авиационные системы, обеспечивающие оперативную перевозку грузов, а в дальнейшем и пассажиров.

— Как вы относитесь к идее, которую в свое время высказал Илон Маск, о полетах ракет с пассажирами на борту по принципу из "точки в точку" для путешествий на большие расстояния?

— Технически реализовать такой проект можно. Однако стоить подобные полеты будут слишком дорого, да и комфортными их сделать очень сложно. Маловероятно, что на них будет высокий спрос.

— Если говорить о космосе, в каком состоянии находятся работы по проекту "Крыло-СВ" — многоразовой первой ступени с возможностью возвращения к точке старта по-самолетному?

— Фондом завершены работы по аванпроекту, в рамках которого проработан технический облик демонстратора многоразового возвращаемого ракетного блока, обоснован выбор его ключевых элементов, рассмотрены вопросы испытаний демонстратора, а также подготовлено технико-экономическое обоснование проекта по созданию указанного демонстратора. В выполнении этих работ участвовали организации ракетно-космической и авиационной промышленности.

Результаты аванпроекта проанализированы с участием госкорпорации "Роскосмос". Рекомендовано перейти к работам по созданию демонстратора. Это предложение будет вынесено на рассмотрение научно-технического совета фонда в феврале текущего года. Учитывая уровень отработки данных предложений, нет сомнений в том, что в первом полугодии мы приступим к практической разработке демонстратора многоразового возвращаемого ракетного блока. Начало летных испытаний демонстратора планируется на рубеже 2023 года.

В перспективе такой носитель будет особенно востребован для восполнения крупномасштабных орбитальных группировок космических систем типа "Сфера". Кроме того, результаты проекта "Крыло-СВ" планируется использовать для обеспечения испытаний элементов гиперзвуковых летательных аппаратов.

— Какие еще работы ведутся по космической тематике?

— Совместно с НПО "Техномаш" мы начали работы в области аддитивных технологий. Речь о создании 3D-принтера для работы в условиях космического пространства, определения задач для него. Планируем провести испытания демонстратора принтера на МКС, а в дальнейшем использовать такие устройства для печати на орбите элементов космической техники, в том числе крупногабаритных антенных систем. В более отдаленной перспективе рассматривается возможность изготовления конструкций для баз на Луне и Марсе.

Еще один проект, ориентированный на Роскосмос, посвящен развитию системы мониторинга обстановки в космическом пространстве. Его результаты должны повысить эффективность решения задачи по предупреждению опасных сближений на околоземных орбитах.

— Один из известных проектов фонда – жидкостное дыхание – для погружения на глубину в легкие будет вводиться специальный раствор. Несколько лет испытания проводились на грызунах, собаках, а когда начнете тестирование с участием людей?

— В прошлом году было практически завершено создание прототипа скафандра для испытаний на животных. Мы вплотную подошли к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулись на одно препятствие – жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции. В свое время мы недооценили этот момент и сейчас вынуждены задержаться на время, требуемое для решения данной проблемы. Как только завершим процедуру, перейдем к следующему этапу.

— В ноябре в Великом Новгороде прошли испытания разработанного ФПИ биосенсора для поиска онкологических заболеваний, когда крыса с внедренными в мозг электродами определяет маркеры рака по выдыхаемому человеком воздуху. Каковы итоги испытаний?

— Испытания прошли успешно. Полученный результат показал, что с помощью биосенсора на самых ранних стадиях можно выявлять риск онкологического заболевания, который традиционными методами сложно или невозможно определить. Помимо того, в отличие от традиционных методов, биосенсор позволяет проводить анализ в течение 2-3 минут, в то время как традиционное исследование занимает несколько суток. Выявленная в ходе испытаний группа риска в настоящее время проходит дообследование в клинических учреждениях.

Работа еще не завершена, но даже предварительные данные вселяют большой оптимизм. Как минимум с использованием биосенсорной технологии можно в короткий срок определить группу риска, требующую дополнительного обследования.

— Вы же следите за деятельностью американского конкурента – Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA)? Их круг задач аналогичен работам фонда? В чем мы опережаем американских коллег, а в чем отстаем?

— Круг проблем, над которыми трудятся DARPA и ФПИ, очень созвучен. Естественно, мы интересуемся работами, проводимыми управлением перспективных исследовательских проектов. И фонд учитывает это в своей деятельности. Но перед нами не стоит задача дублировать разработки DARPA или устраивать с ними подобие какого-то соревнования.