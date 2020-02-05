В ФПИ рассказали о планах испытаний самолета с электродвигателем

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020-2021 годах, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020-2021 годах, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов.

Ранее в ФПИ сообщили, что полёт первого в России самолёта-лаборатории с электродвигателем планируется осуществить в 2020 году.

"Мы рассчитываем, что первый испытательный полет летающей лаборатории с нашим двигателем состоится в 2020-2021 годах. Эти работы проводятся под эгидой Минпромторга России. Дальнейшая разработка электросамолетов будет прерогативой российских авиаконструкторов и Объединенной авиастроительной корпорации", - сказал он.

По словам Давыдова, авиационные производители тесно сотрудничают по этому проекту с фондом.

Совместный проект Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" по созданию высокотемпературного электродвигателя на сверхпроводниках стартовал в декабре 2016 года. Реализуемые технологии открывают возможности по созданию "полностью электрических" летательных аппаратов, таких как аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой и электрических морских судов. В рамках проекта для демонстрации возможностей технологии разработаны образцы электродвигателей мощностью 50 кВт и 500 кВт.