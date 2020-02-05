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РИА Наука
2020-02-05T09:24+0300
https://ria.ru/20200205/1564265544.html
В ФПИ рассказали о планах испытаний самолета с электродвигателем
https://cdn24.img.ria.ru/images/156252/35/1562523595_0:81:2017:1215_1036x0_80_0_0_28767a66f4fa4086a5b21da49bba5ec9.jpg
РИА Новости

В ФПИ рассказали о планах испытаний самолета с электродвигателем

09:24 05.02.2020
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© Фото : ФПИЭлектрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках
Электрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках
© Фото : ФПИ
Электрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020-2021 годах, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов.
Ранее в ФПИ сообщили, что полёт первого в России самолёта-лаборатории с электродвигателем планируется осуществить в 2020 году.
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"Мы рассчитываем, что первый испытательный полет летающей лаборатории с нашим двигателем состоится в 2020-2021 годах. Эти работы проводятся под эгидой Минпромторга России. Дальнейшая разработка электросамолетов будет прерогативой российских авиаконструкторов и Объединенной авиастроительной корпорации", - сказал он.
По словам Давыдова, авиационные производители тесно сотрудничают по этому проекту с фондом.
Совместный проект Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" по созданию высокотемпературного электродвигателя на сверхпроводниках стартовал в декабре 2016 года. Реализуемые технологии открывают возможности по созданию "полностью электрических" летательных аппаратов, таких как аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой и электрических морских судов. В рамках проекта для демонстрации возможностей технологии разработаны образцы электродвигателей мощностью 50 кВт и 500 кВт.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00
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РИА НаукаВиталий ДавыдовФонд перспективных исследованийМинистерство промышленности и торговли РФРоссия
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