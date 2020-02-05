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2020-02-05T08:00+0300
https://ria.ru/20200205/1564244287.html
Новейшее медицинское оборудование поможет лечить суставы
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РИА Новости

Новейшее медицинское оборудование поможет лечить суставы

08:00 05.02.2020
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© Официальный сайт ГБУ РД "Республиканская клиническая больница"Новейшее оборудование для лечения суставов в отделении травматологии и ортопедии Республиканской клинической больницы Дагестана
Новейшее оборудование для лечения суставов в отделении травматологии и ортопедии Республиканской клинической больницы Дагестана
© Официальный сайт ГБУ РД "Республиканская клиническая больница"
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Новейшее оборудование для лечения суставов установили в отделении травматологии и ортопедии республиканской клинической больницы Дагестана. Артроскопическая стойка, произведенная мировым лидером в области спортивной и конструктивной травматологии, поможет местным жителям следить за здоровьем.
За счет более детального изображения по технологии 4K и большего количества цветовых оттенков врачи смогут рассмотреть мельчайшие изменения в суставе, а увеличенное в десятки раз изображение на экране позволит проводить операции с ювелирной точностью.

Артроскопическая стойка для ведущего на Северном Кавказе и быстроразвивающегося отделения была крайне необходима, ведь Дагестан – спортивная республика, а функциональные возможности и целый ряд преимуществ нового оборудования перед предшественниками позволит проводить в отделении абсолютно весь спектр артроскопических операций", – приводятся слова заведующего отделением травматологии и ортопедии РКБ Ратмира Абдусаламов на сайте республиканской клинической больницы.

Новое оборудование представляет собой целый комплекс – это своего рода мобильный стеллаж с оборудованием: видеоконсоль, помпа, шейвер, аблятор.
Кроме того, оборудование сохраняет все изображения и видеофайлы, которые затем можно записать на внешний носитель и передать пациенту. Также у консоли есть подключение к сети Wi-Fi, с помощью которого можно вести видеотрансляции операций.
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Хорошие новостиХорошие новостиДагестан
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