Эрдоган поговорил с Путиным по телефону

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи

Как сообщили в Кремле, в ходе разговора Путин обратил внимание турецкого лидера на резкую активизацию террористов в Идлибе. Главы государств условились принять срочные меры по линии военных ведомств, чтобы усилить координацию действий в Сирии.

"Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов", — говорится в сообщении Кремля.

В ходе беседы Эрдоган выразил мнение, что инцидент с обстрелом турецких военных нанес удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирийской Арабской Республике.

"Турция продолжит самым жестким образом использовать свое право на самооборону от подобных атак", — говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

Инцидент с обстрелом сирийскими военными турецких сил произошел в понедельник. Минобороны Турции сообщило, что пять военных и один сотрудник гражданского персонала погибли. Затем Эрдоган заявил, что убиты пять военных и трое гражданских. Через несколько часов турецкий министр обороны объявил, что Анкара в ответ "нейтрализовала" 76 сирийских военных.

В МИД Сирии назвали инцидент грубым нарушением соглашений, заключенных на переговорах в Нур-Султане (Астане) и Сочи.

Как позднее сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, турецкие представители не прибыли для проведения совместного патрулирования, российской военной полиции пришлось действовать в одиночку.

Ранее днем Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией из-за инцидента в Идлибе.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.