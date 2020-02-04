Эрдоган поговорил с Путиным по телефону

АНКАРА/МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным обстрел турецких военных в Идлибе.
Как сообщили в Кремле, в ходе разговора Путин обратил внимание турецкого лидера на резкую активизацию террористов в Идлибе. Главы государств условились принять срочные меры по линии военных ведомств, чтобы усилить координацию действий в Сирии.
"Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов", — говорится в сообщении Кремля.
В ходе беседы Эрдоган выразил мнение, что инцидент с обстрелом турецких военных нанес удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирийской Арабской Республике.
"Турция продолжит самым жестким образом использовать свое право на самооборону от подобных атак", — говорится в сообщении администрации турецкого лидера.
Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.
Вчера, 09:20Сказано в эфире"Турция ищет себя". Что происходит в провинции Идлиб?Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в провинции Идлиб, а плененные в Сирии боевики рассказали о роли Анкары в создании "Джебхат ан-Нусры"*. Своим взглядом на ситуацию поделился в эфире радио Sputnik эксперт Станислав Бышок.
Инцидент с обстрелом сирийскими военными турецких сил произошел в понедельник. Минобороны Турции сообщило, что пять военных и один сотрудник гражданского персонала погибли. Затем Эрдоган заявил, что убиты пять военных и трое гражданских. Через несколько часов турецкий министр обороны объявил, что Анкара в ответ "нейтрализовала" 76 сирийских военных.
В МИД Сирии назвали инцидент грубым нарушением соглашений, заключенных на переговорах в Нур-Султане (Астане) и Сочи.
Как позднее сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, турецкие представители не прибыли для проведения совместного патрулирования, российской военной полиции пришлось действовать в одиночку.
Ранее днем Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией из-за инцидента в Идлибе.
Соглашения по Идлибу
Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
*Террористическая организация, запрещенная в России.