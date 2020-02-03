Турция не стала участвовать в патрулировании в Сирии

"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Кобани – пункт пропуска Гариб – Хараб-Нас – Итвиран-Тахтани – Бадфик – Итвиран-Фаукани – пункт пропуска Гариб – Кобани в провинции Алеппо", - сказал он.