Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T20:12+0300
https://ria.ru/20200203/1564213241.html
Турция не стала участвовать в патрулировании в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

Турция не стала участвовать в патрулировании в Сирии

20:03 03.02.2020 (обновлено: 20:12 03.02.2020)
4951
© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Кобани – пункт пропуска Гариб – Хараб-Нас – Итвиран-Тахтани – Бадфик – Итвиран-Фаукани – пункт пропуска Гариб – Кобани в провинции Алеппо", - сказал он.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
307241545
Обсудить 4
Война в СирииЦентр по примирению в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Интересно, о чем думал Кремль: если подарить С-400, построить Турецкий поток и АЭС, Эрдоган сразу станет покладистым? А может ему морожко, которым ВВП угощал не понравилось?
3 февраля, 20:11
uo ou
520112
Рекомендуем
Подразделения сирийской армии
Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С
"Панцирь-С" уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
В Нидерландах предъявили обвинение фигурантам дела о крушении МН17
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
В МИД Сирии обвинили Турцию в нарушении соглашений по Идлибу
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
Киев и Анкара подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину
Автомобиль Следственного комитета РФ
Рязанец облил бензином и поджег подростка и его мать
Нефтепровод Дружба в Гомельской области
"Транснефть" рассказала о ремонте на белорусском участке "Дружбы"
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Страны мира. Италия
В Италии сенатор призвал защищаться от коронавируса "римским салютом"
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов
Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
Лента новостейМолния