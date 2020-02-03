Турция не стала участвовать в патрулировании в Сирии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Кобани – пункт пропуска Гариб – Хараб-Нас – Итвиран-Тахтани – Бадфик – Итвиран-Фаукани – пункт пропуска Гариб – Кобани в провинции Алеппо", - сказал он.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
23 октября 2019, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии