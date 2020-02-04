Экспорт товаров из Ленобласти за 11 месяцев достиг $2,61 млрд

По его словам, в настоящий момент Ленинградская область входит в топ-15 крупнейших регионов-экспортеров. По итогам 11 месяцев 2019 года регион занимает 11 место по объёму экспорта товаров среди субъектов РФ и на втором месте среди субъектов СЗФО.

"Мы перевыполнили показатели по несырьевого и неэнергетическому экспорту. За 11 месяцев 2019 года мы достигли объёма 2,61 миллиарда долларов США при плане в 2,64 миллиардов за год",- отметил Ялов.

Кроме того, согласно плану нацпроекта "Международные кооперации и экспорт", власти Ленобласти должны были помочь развиться 59 новым компаниям и выйти им на международный рынок. Однако и тут региональным чиновникам удалось перевыполнить план, за 2019 год "прокачались" 67 компаний региона. При этом многие, по словам спикера, даже не задумывались о том, что они смогут выйти на международный рынок и поставлять продукцию в страны СНГ и Европы.