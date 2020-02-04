Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2020-02-04T18:03+0300
https://ria.ru/20200204/1564252996.html
Экспорт товаров из Ленобласти за 11 месяцев достиг $2,61 млрд
https://cdn23.img.ria.ru/images/50051/66/500516631_0:155:3004:1845_1036x0_80_0_0_fad95026c08aad7f632fa7ac7662817e.jpg
РИА Новости

Экспорт товаров из Ленобласти за 11 месяцев достиг $2,61 млрд

18:03 04.02.2020
83
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКонтейнеры на международном грузовом терминале
Контейнеры на международном грузовом терминале
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Предприятия Ленинградской области за 11 месяцев 2019 года отправили на экспорт несырьевых и неэнергетические товары объемом в 2,61 миллиардов долларов, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя правительства Ленинградской области, председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
По его словам, в настоящий момент Ленинградская область входит в топ-15 крупнейших регионов-экспортеров. По итогам 11 месяцев 2019 года регион занимает 11 место по объёму экспорта товаров среди субъектов РФ и на втором месте среди субъектов СЗФО.
"Мы перевыполнили показатели по несырьевого и неэнергетическому экспорту. За 11 месяцев 2019 года мы достигли объёма 2,61 миллиарда долларов США при плане в 2,64 миллиардов за год",- отметил Ялов.
Кроме того, согласно плану нацпроекта "Международные кооперации и экспорт", власти Ленобласти должны были помочь развиться 59 новым компаниям и выйти им на международный рынок. Однако и тут региональным чиновникам удалось перевыполнить план, за 2019 год "прокачались" 67 компаний региона. При этом многие, по словам спикера, даже не задумывались о том, что они смогут выйти на международный рынок и поставлять продукцию в страны СНГ и Европы.
Раздельный сбор мусора в Москве
Вчера, 14:18Ленинградская область
Системы сбора отходов Петербурга и Ленобласти хотят объединить
"Основные рынки сбыта несырьевых и неэнергетических товаров - Нидерланды, Китай,Финляндия, всего 138 стран-партнеров по экспорту. Среди регионов России в 2019 году Ленинградская область лидер по экспорту шин, табака, немаловажной бумаги и картона, куриных яиц, кофе и чая, абразивного инструмента, нагревательного оборудования", - добавили в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.
200000
Обсудить 0
Ленинградская областьЭкономика
Рекомендуем
Здание ОАО Силовые машины в Санкт-Петербурге
"Силмаш" создал термодинамическую модель газовой турбины ГТЭ-170
Рост экономики
ВРП Якутии в 2019 году превысил 1,1 триллиона рублей
Вид Москвы
Корпорация МСП обновила условия выдачи гарантий для заемщиков ФРП
Здание Государственной Думы РФ
Госдума может в марте принять закон о цифровых финансовых активах
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов до мая представит стратегию развития "Почты России"
Владимир Гутенев
России надо активнее заняться импортозамещением, считают в СоюзМаше
Презентация новой модели TESLA Model X
Акции Tesla подорожали на 20%
Автомобиль Следственного комитета РФ
Четверо жителей Уфы предстанут перед судом за похищение бизнесмена
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленобласти повысил стипендии одаренным детям-сиротам региона
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин пообещал поддержать создание детского мультсериала об эволюции
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Стоп-кадр из сериала Великая
Опубликован трейлер сериала "Великая" с Эль Фэннинг в роли Екатерины
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
﻿ФАС ожидает роста числа картелей в сфере нацпроектов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело на мужчину, избивавшего пасынка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Расследование дела против члена банды Басаева завершили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния