Экспорт товаров из Ленобласти за 11 месяцев достиг $2,61 млрд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Предприятия Ленинградской области за 11 месяцев 2019 года отправили на экспорт несырьевых и неэнергетические товары объемом в 2,61 миллиардов долларов, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя правительства Ленинградской области, председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
По его словам, в настоящий момент Ленинградская область входит в топ-15 крупнейших регионов-экспортеров. По итогам 11 месяцев 2019 года регион занимает 11 место по объёму экспорта товаров среди субъектов РФ и на втором месте среди субъектов СЗФО.
"Мы перевыполнили показатели по несырьевого и неэнергетическому экспорту. За 11 месяцев 2019 года мы достигли объёма 2,61 миллиарда долларов США при плане в 2,64 миллиардов за год",- отметил Ялов.
Кроме того, согласно плану нацпроекта "Международные кооперации и экспорт", власти Ленобласти должны были помочь развиться 59 новым компаниям и выйти им на международный рынок. Однако и тут региональным чиновникам удалось перевыполнить план, за 2019 год "прокачались" 67 компаний региона. При этом многие, по словам спикера, даже не задумывались о том, что они смогут выйти на международный рынок и поставлять продукцию в страны СНГ и Европы.
"Основные рынки сбыта несырьевых и неэнергетических товаров - Нидерланды, Китай,Финляндия, всего 138 стран-партнеров по экспорту. Среди регионов России в 2019 году Ленинградская область лидер по экспорту шин, табака, немаловажной бумаги и картона, куриных яиц, кофе и чая, абразивного инструмента, нагревательного оборудования", - добавили в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.