Матвиенко призвала разъяснять изменения в Конституцию понятным языком

"Необходимо встречаться с людьми во всех поселках, городах, объяснять цели и задачи этих изменений, причем не на умном юридическом языке, а на понятном людям языке, послушать мнения граждан. Нам надо сделать все , чтобы к дате, которая будет назначена, после прохождения всех обсуждений для всероссийского голосования, люди понимали, что нужно прийти на участок, и выразили свое мнение. Люди должны понимать, за что они должны голосовать", - сказала Матвиенко.