Матвиенко призвала разъяснять изменения в Конституцию понятным языком

БРЯНСК, 4 фев - РИА Новости. Планируемые изменения в Конституцию РФ должны быть разъяснены людям на доступном им языке, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Об этом она рассказала на совещании в правительстве Брянской области в ходе рабочего визита в регион, где был затронут вопрос о работе, которую проводят регионы в рамках подготовки изменений в Конституцию РФ.
"Необходимо встречаться с людьми во всех поселках, городах, объяснять цели и задачи этих изменений, причем не на умном юридическом языке, а на понятном людям языке, послушать мнения граждан. Нам надо сделать все , чтобы к дате, которая будет назначена, после прохождения всех обсуждений для всероссийского голосования, люди понимали, что нужно прийти на участок, и выразили свое мнение. Люди должны понимать, за что они должны голосовать", - сказала Матвиенко.
При этом она отметила, что основные положения Конституции РФ соответствуют лучшим мировым образцам и остаются неизменными.