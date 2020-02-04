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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T22:16+0300
https://ria.ru/20200204/1564247168.html
Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией
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РИА Новости

Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией

16:29 04.02.2020 (обновлено: 22:16 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.

"Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе. У нас с ней есть стратегические проекты, такие как "Турецкий поток" и АЭС "Аккую". Нет речи о том, что мы откажемся от системы ПВО С-400. Тот, что встанет с гневом, сядет с ущербом для себя", — цитирует Эрдогана газета Sabah.

При этом инцидент с обстрелом турецких военных в Идлибе президент назвал "явным нарушением" соглашения с Россией по зоне деэскалации. По его словам, Анкара заранее уведомила российскую сторону о перемещении своих военных.
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Помимо этого, турецкий лидер подчеркнул, что военные не будут покидать наблюдательные пункты в Идлибе и укрепят их.
"Мы не позволим возникнуть новой войне и новой волне беженцев. И уведомили об этом российскую сторону", — заключил он.
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Накануне Эрдоган заявил, что в Идлибе в результате воздушного удара сирийской армии погибли пять турецких военных и трое гражданских. После этого министр обороны Хулуси Акар сообщил, что при ответном ударе удалось "нейтрализовать" 76 сирийских солдат.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Подразделения сирийской армии
3 февраля, 19:43Война в Сирии
Турция сообщила о "нейтрализации" 76 сирийских военных в Идлибе
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Война в СирииВойна в СирииТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Турок лишнего ляпнул, за свой базар ответить нужно будет.
4 февраля, 18:05
zzelip999
4430001
Уже три настоящих друга, кроме армии и флота у нас есть ещё и ВКС.
4 февраля, 17:50
Юрий Шарапов
4130002
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