Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией

"Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе. У нас с ней есть стратегические проекты, такие как "Турецкий поток" и АЭС "Аккую". Нет речи о том, что мы откажемся от системы ПВО С-400. Тот, что встанет с гневом, сядет с ущербом для себя", — цитирует Эрдогана газета Sabah .