Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
"Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе. У нас с ней есть стратегические проекты, такие как "Турецкий поток" и АЭС "Аккую". Нет речи о том, что мы откажемся от системы ПВО С-400. Тот, что встанет с гневом, сядет с ущербом для себя", — цитирует Эрдогана газета Sabah.
При этом инцидент с обстрелом турецких военных в Идлибе президент назвал "явным нарушением" соглашения с Россией по зоне деэскалации. По его словам, Анкара заранее уведомила российскую сторону о перемещении своих военных.
Помимо этого, турецкий лидер подчеркнул, что военные не будут покидать наблюдательные пункты в Идлибе и укрепят их.
"Мы не позволим возникнуть новой войне и новой волне беженцев. И уведомили об этом российскую сторону", — заключил он.
Накануне Эрдоган заявил, что в Идлибе в результате воздушного удара сирийской армии погибли пять турецких военных и трое гражданских. После этого министр обороны Хулуси Акар сообщил, что при ответном ударе удалось "нейтрализовать" 76 сирийских солдат.
Соглашения по Идлибу
Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.