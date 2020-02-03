Эрдоган заявил о восьми погибших в Идлибе при ударе сирийской армии

АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Дамаск в воздушном ударе по сирийскому Идлибу, в ходе которого погибли пять турецких военных и трое гражданских.
Как он заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, "каждый знает о своих обязательствах по Идлибу в рамках соглашений в Астане и Сочи". Трансляцию вел телеканал NTV.
В свою очередь, замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что действия Анкары в Идлибе нарушают Аданское соглашение.
На минувшей неделе Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии и пригрозил сделать "то, что считает нужным".
По словам турецкого лидера, астанинского процесса больше не существует. Он предположил, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по его возрождению.
Соглашения по Идлибу
Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.