Эрдоган заявил о восьми погибших в Идлибе при ударе сирийской армии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Дамаск в воздушном ударе по сирийскому Идлибу , в ходе которого погибли пять турецких военных и трое гражданских.

Как он заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, "каждый знает о своих обязательствах по Идлибу в рамках соглашений в Астане и Сочи". Трансляцию вел телеканал NTV

В свою очередь, замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что действия Анкары в Идлибе нарушают Аданское соглашение.

На минувшей неделе Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии и пригрозил сделать "то, что считает нужным".

По словам турецкого лидера, астанинского процесса больше не существует. Он предположил, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по его возрождению.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.