Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T19:32+0300
https://ria.ru/20200203/1564211588.html
Эрдоган заявил о восьми погибших в Идлибе при ударе сирийской армии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган заявил о восьми погибших в Идлибе при ударе сирийской армии

19:11 03.02.2020 (обновлено: 19:32 03.02.2020)
3441
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Дамаск в воздушном ударе по сирийскому Идлибу, в ходе которого погибли пять турецких военных и трое гражданских.
Как он заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, "каждый знает о своих обязательствах по Идлибу в рамках соглашений в Астане и Сочи". Трансляцию вел телеканал NTV.
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Вчера, 09:57Война в Сирии
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
В свою очередь, замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что действия Анкары в Идлибе нарушают Аданское соглашение.
На минувшей неделе Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии и пригрозил сделать "то, что считает нужным".
По словам турецкого лидера, астанинского процесса больше не существует. Он предположил, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по его возрождению.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
30 января, 18:05Война в Сирии
МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Турецкий военный с флагом на территории Сирии
Вчера, 15:03
Турция отменила совместное с РФ патрулирование в Сирии, пишут СМИ
28624417
Обсудить 2
Война в СирииМинобороны ТурцииИдлиб (мухафаза)СирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Вообще-то турков сирийцы в гости не звали.
3 февраля, 19:22
Валерий Камаев
2000001
Нечего было туркам соваться под раздачу для террористов без предупреждения военных Сирии... Как же Эрдоган боится потерять своё влияние на севере Сирии...
3 февраля, 19:15
Владимир Белогорский
810001
Рекомендуем
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Подразделения сирийской армии
Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
В МИД Сирии обвинили Турцию в нарушении соглашений по Идлибу
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Дым на месте обстрела в районе границы Турции и Сирии
Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Турция не стала участвовать в патрулировании в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Крымские татары назвали позицию Эрдогана лишенной логики
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о миллионе беженцев из сирийского Идлиба
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки каспийского газа на Украину
Авиабаза Хмеймим в Сирии
СМИ сообщили о двух сбитых БПЛА рядом с базой Хмеймим
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
В Нидерландах предъявили обвинение фигурантам дела о крушении МН17
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о "победе в споре"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С
"Панцирь-С" уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
Лента новостейМолния