Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T15:23+0300
https://ria.ru/20200129/1564009041.html
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009513_149:802:2363:2048_1036x0_80_0_0_b55e77ab0b16dd03a436fa309dd2d12e.jpg
РИА Новости

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

13:33 29.01.2020 (обновлено: 15:23 29.01.2020)
119423
© Фото : SANAТанк на улице в сирийской провинции Идлиб
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
© Фото : SANA
АНКАРА, 29 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.

"В последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что, если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, астанинского процесса больше не существует. Он предположил, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по его возрождению.
Накануне турецкое Минобороны пообещало "дать жесткий ответ", если атаки сирийских правительственных войск будут угрожать турецким наблюдательным и контрольным пунктам, действующим в рамках астанинских и сочинских соглашений.
Солдаты сирийской армии в провинции Идлиб
11:55Война в Сирии
Сирийская армия сообщила о разгроме оплота террористов на юге Идлиба

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
Вчера, 12:55Война в Сирии
Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе быть не может
432120231178164
Обсудить 58
Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Походу Идлиб постепенно сдается, вот Эрдогана и колбасит)))))
29 января, 13:34
Руслан Якубик
1801111012
"Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным" - правильно, Эрдо, уходи из Сирии, целее будешь :)
29 января, 13:51
Александр И
149150008
Рекомендуем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера
Здание посольства Нидерландов в Москве
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Путин снял с должности главу Чувашии
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
Лента новостейМолния