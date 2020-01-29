Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

"В последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что, если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, астанинского процесса больше не существует. Он предположил, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по его возрождению.

Накануне турецкое Минобороны пообещало "дать жесткий ответ", если атаки сирийских правительственных войск будут угрожать турецким наблюдательным и контрольным пунктам, действующим в рамках астанинских и сочинских соглашений.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.