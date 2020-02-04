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Путин рассказал о примерных основных образовательных программах
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РИА Новости

Путин рассказал о примерных основных образовательных программах

15:14 04.02.2020 (обновлено: 15:23 04.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Примерные основные образовательные программы не требуют точного выполнения, это необязательные рекомендации специалистов, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
Во вторник Путин проводит встречу с общественностью в Череповце. Президенту рассказали о проблемах в нормативных документах при подготовке студентов по целевому направлению. Как указали главе государства, в государственных образовательных стандартах есть ссылки на примерные основные образовательные программы (ПООПы), которые, попав в стандарт, становятся типовыми, единообразными. У Путина спросили, “можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов”, сделав их примерными рекомендациями.
На это глава государства сказал, что “эти ПООПы не нужно ни откуда вытаскивать”, потому что в соответствии с законом, они носят рекомендательный характер.
"Это необязательные рекомендации. Они подготовлены специалистами. И специалистами, я считаю, высокого класса, для того, чтобы дать ориентиры коллегам на местах, в конкретных учебных заведениях, на территориях… ориентиры на что... нужно обратить внимание. Но никакие контрольно-надзорные проверяющие органы не имеют права, ссылаясь на эти рекомендации, требовать их точного выполнения", - отметил Путин.
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Президент отметил, что такая практика для него стала неожиданностью. "Это просто неверно сложившаяся правоприменительная практика, ее нужно поменять", - сказал он.
При этом Путин указал, что в зале, где проходит встреча, сидит министр. "Надеюсь, он отреагирует соответствующим образом, и она (практика) должна быть поправлена", - заключил глава государства.
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