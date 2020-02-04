Путин рассказал о примерных основных образовательных программах

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Примерные основные образовательные программы не требуют точного выполнения, это необязательные рекомендации специалистов, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
Во вторник Путин проводит встречу с общественностью в Череповце. Президенту рассказали о проблемах в нормативных документах при подготовке студентов по целевому направлению. Как указали главе государства, в государственных образовательных стандартах есть ссылки на примерные основные образовательные программы (ПООПы), которые, попав в стандарт, становятся типовыми, единообразными. У Путина спросили, “можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов”, сделав их примерными рекомендациями.
Замечание Путина про ПООПы оживило встречу с общественниками в Череповце.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020
Можно ли их вытащить, спросили у президента.
«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», - ответил он.
*Вы наверняка знали, но ПООПЫ - примерные основные образовательные программы. pic.twitter.com/yPv0FacJWN
На это глава государства сказал, что “эти ПООПы не нужно ни откуда вытаскивать”, потому что в соответствии с законом, они носят рекомендательный характер.
"Это необязательные рекомендации. Они подготовлены специалистами. И специалистами, я считаю, высокого класса, для того, чтобы дать ориентиры коллегам на местах, в конкретных учебных заведениях, на территориях… ориентиры на что... нужно обратить внимание. Но никакие контрольно-надзорные проверяющие органы не имеют права, ссылаясь на эти рекомендации, требовать их точного выполнения", - отметил Путин.
Президент отметил, что такая практика для него стала неожиданностью. "Это просто неверно сложившаяся правоприменительная практика, ее нужно поменять", - сказал он.
При этом Путин указал, что в зале, где проходит встреча, сидит министр. "Надеюсь, он отреагирует соответствующим образом, и она (практика) должна быть поправлена", - заключил глава государства.