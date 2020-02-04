Путин рассказал о примерных основных образовательных программах

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Примерные основные образовательные программы не требуют точного выполнения, это необязательные рекомендации специалистов, заявил во вторник президент России Примерные основные образовательные программы не требуют точного выполнения, это необязательные рекомендации специалистов, заявил во вторник президент России Владимир Путин

Во вторник Путин проводит встречу с общественностью в Череповце . Президенту рассказали о проблемах в нормативных документах при подготовке студентов по целевому направлению. Как указали главе государства, в государственных образовательных стандартах есть ссылки на примерные основные образовательные программы (ПООПы), которые, попав в стандарт, становятся типовыми, единообразными. У Путина спросили, “можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов”, сделав их примерными рекомендациями.

Замечание Путина про ПООПы оживило встречу с общественниками в Череповце.



Можно ли их вытащить, спросили у президента.



«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», - ответил он.



*Вы наверняка знали, но ПООПЫ - примерные основные образовательные программы. pic.twitter.com/yPv0FacJWN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020

На это глава государства сказал, что “эти ПООПы не нужно ни откуда вытаскивать”, потому что в соответствии с законом, они носят рекомендательный характер.

"Это необязательные рекомендации. Они подготовлены специалистами. И специалистами, я считаю, высокого класса, для того, чтобы дать ориентиры коллегам на местах, в конкретных учебных заведениях, на территориях… ориентиры на что... нужно обратить внимание. Но никакие контрольно-надзорные проверяющие органы не имеют права, ссылаясь на эти рекомендации, требовать их точного выполнения", - отметил Путин.

Президент отметил, что такая практика для него стала неожиданностью. "Это просто неверно сложившаяся правоприменительная практика, ее нужно поменять", - сказал он.