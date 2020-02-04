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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-02-04T15:07+0300
https://ria.ru/20200204/1564243563.html
Дрозденко выступил за интеграцию Ленинградской области и Петербурга
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РИА Новости

Дрозденко выступил за интеграцию Ленинградской области и Петербурга

15:07 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Дрозденко выступил за экономическую, социальную и транспортную интеграцию Ленинградской области и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Говоря об интеграции двух субъектов, необходимо учитывать интересы жителей, а не вести речь об изменении границ, которое не даст ни экономического, ни социального, ни политического эффекта. Я в этом году буду предлагать подписать соглашение с Санкт-Петербургом о полной экономической, социальной и транспортной интеграции", - цитируются в сообщении слова Дрозденко.
По его словам, в первую очередь необходимо выровнять тарифы по газу, по электроэнергии, по воде, по канализации. Второй мерой должно стать выравнивание социальных льгот.
"Сегодня есть льготы, которые действуют только в Ленинградской области, но не в Санкт-Петербурге, и наоборот. Необходимо в течение двух-трех лет интегрировать все социальные пакеты, которые действуют между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью", - сказал губернатор.
Третьим шагом, по мнению Дрозденко, должна стать дорожная интеграция. "И жители Ленинградской области ездят в Петербург, и жители Петербурга ездят в область. Я предлагаю реализовать транспортные развязки на границе двух субъектов в соотношении: бюджет Ленинградской области, бюджет Санкт-Петербурга, федеральный бюджет", - заявил губернатор.
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Также Дрозденко отметил важность интеграции в экологических проектах.
"Мы готовы в поддержку Петербурга определить зелёные парковые зоны в 30-километровой зоне вокруг мегаполиса, где категорически будет запрещена любая хозяйственная деятельность для того, чтобы это были "лёгкие" Санкт-Петербурга. Но мы просим и Петербург в соотношении 50 на 50 создать совместную программу по переработке мусора, который город ввозит в Ленинградскую область, и компенсировать часть экологической нагрузки, которую несут жители области. Это касается полигонов, которые принимают только петербургские отходы", - сказал глава региона.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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