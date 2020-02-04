Дрозденко выступил за интеграцию Ленинградской области и Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Губернатор Александр Дрозденко выступил за экономическую, социальную и транспортную интеграцию Ленинградской области и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Говоря об интеграции двух субъектов, необходимо учитывать интересы жителей, а не вести речь об изменении границ, которое не даст ни экономического, ни социального, ни политического эффекта. Я в этом году буду предлагать подписать соглашение с Санкт-Петербургом о полной экономической, социальной и транспортной интеграции", - цитируются в сообщении слова Дрозденко.

По его словам, в первую очередь необходимо выровнять тарифы по газу, по электроэнергии, по воде, по канализации. Второй мерой должно стать выравнивание социальных льгот.

"Сегодня есть льготы, которые действуют только в Ленинградской области, но не в Санкт-Петербурге, и наоборот. Необходимо в течение двух-трех лет интегрировать все социальные пакеты, которые действуют между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью", - сказал губернатор.

Третьим шагом, по мнению Дрозденко, должна стать дорожная интеграция. "И жители Ленинградской области ездят в Петербург, и жители Петербурга ездят в область. Я предлагаю реализовать транспортные развязки на границе двух субъектов в соотношении: бюджет Ленинградской области, бюджет Санкт-Петербурга, федеральный бюджет", - заявил губернатор.

Также Дрозденко отметил важность интеграции в экологических проектах.