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Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию
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РИА Новости

Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию

14:55 04.02.2020 (обновлено: 16:30 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Стратегия изоляции России не дала Европе ожидаемых результатов, заявил в интервью телеканалу "Громадьске" посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, экономические мощности, а у нас есть экономические интересы в России и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно вести с ней диалог", — сказал он.

По словам дипломата, попытки "изолировать" Россию привели к снижению эффективности переговоров в "нормандском формате".
Этьен де Понсен добавил, что президент Эммануэль Макрон поставил перед дипломатами задачу восстановить контакт с Москвой, чтобы оживить этот формат переговоров.
Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Россия, Германия, Украина) прошел в Париже в декабре. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подчеркнули приверженность Минским соглашениям для урегулирования ситуации в Донбассе.
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Ситуация на Украине"Нормандская четверка"Эммануэль МакронФранцияРоссияУкраинаВ мире
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