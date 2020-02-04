Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Стратегия изоляции России не дала Европе ожидаемых результатов, заявил в интервью телеканалу "Громадьске" посол Франции на Украине Этьен де Понсен.
"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, экономические мощности, а у нас есть экономические интересы в России и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно вести с ней диалог", — сказал он.
По словам дипломата, попытки "изолировать" Россию привели к снижению эффективности переговоров в "нормандском формате".
Этьен де Понсен добавил, что президент Эммануэль Макрон поставил перед дипломатами задачу восстановить контакт с Москвой, чтобы оживить этот формат переговоров.
Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Россия, Германия, Украина) прошел в Париже в декабре. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подчеркнули приверженность Минским соглашениям для урегулирования ситуации в Донбассе.
25 января, 01:50Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным