Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию

"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, экономические мощности, а у нас есть экономические интересы в России и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно вести с ней диалог", — сказал он.