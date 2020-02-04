В пригороде Петербурга задержали фальшивомонетчиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в изготовлении фальшивых пятитысячных купюр в пригороде Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в изготовлении фальшивых пятитысячных купюр в пригороде Петербурга Сестрорецке, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Курортного района установили причастность двух мужчин к обороту поддельных денежных купюр", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, двое жителей Сестрорецка 23 и 24 лет распределили обязанности по сбыту поддельных пятитысячных купюр между собой. "Младший из них печатал на обычном принтере поддельные пятитысячные купюры, а его соучастник – менеджер крупного интернет-магазина одежды и обуви - подменивал подделки на настоящие купюры в кассе. Оказалось, что подобным образом осенью прошлого года уже было сбыто 11 пятитысячных купюр", - сообщает ГУМВД.

Подозреваемые были задержаны с поличным в результате следственного эксперимента.

"Двадцать девятого января на Гагаринской улице в Сестрорецке в салоне такси изготовитель должен был передать очередную партию фальшивок своему подельнику. Однако они оба были задержаны, а пять поддельных пятитысячных купюр – изъяты", - говорится в сообщении.