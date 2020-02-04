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В пригороде Петербурга задержали фальшивомонетчиков
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РИА Новости

В пригороде Петербурга задержали фальшивомонетчиков

14:27 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в изготовлении фальшивых пятитысячных купюр в пригороде Петербурга Сестрорецке, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Курортного района установили причастность двух мужчин к обороту поддельных денежных купюр", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, двое жителей Сестрорецка 23 и 24 лет распределили обязанности по сбыту поддельных пятитысячных купюр между собой. "Младший из них печатал на обычном принтере поддельные пятитысячные купюры, а его соучастник – менеджер крупного интернет-магазина одежды и обуви - подменивал подделки на настоящие купюры в кассе. Оказалось, что подобным образом осенью прошлого года уже было сбыто 11 пятитысячных купюр", - сообщает ГУМВД.
Подозреваемые были задержаны с поличным в результате следственного эксперимента.
"Двадцать девятого января на Гагаринской улице в Сестрорецке в салоне такси изготовитель должен был передать очередную партию фальшивок своему подельнику. Однако они оба были задержаны, а пять поддельных пятитысячных купюр – изъяты", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 186 УК РФ ("Покушение на незаконные изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег") и по части 1 статьи 186 УК РФ ("Незаконные изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег"). Подозреваемому в изготовлении поддельных денег избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сбытчика отправили под домашний арест.
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