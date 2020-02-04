Рейтинг Зеленского за месяц упал до 59 процентов, показал опрос

Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Почти 60% жителей Почти 60% жителей Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому , не доверяют более 30% респондентов, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным опроса, опубликованным в декабре, Зеленскому доверяли 62% украинцев, не доверяли 31%.

"Лидером по доверию является президент Владимир Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют - 32%. Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс", - говорится в данных опроса, опубликованных во вторник на сайте группы "Рейтинг".

Опрос проводился с 22 по 26 января 2020 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошены 2,5 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.