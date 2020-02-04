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Рейтинг Зеленского за месяц упал до 59 процентов, показал опрос
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РИА Новости

Рейтинг Зеленского за месяц упал до 59 процентов, показал опрос

13:51 04.02.2020
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© REUTERS / Agencja GazetaВладимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
© REUTERS / Agencja Gazeta
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Почти 60% жителей Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют более 30% респондентов, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Согласно данным опроса, опубликованным в декабре, Зеленскому доверяли 62% украинцев, не доверяли 31%.
"Лидером по доверию является президент Владимир Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют - 32%. Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс", - говорится в данных опроса, опубликованных во вторник на сайте группы "Рейтинг".
Так, согласно данным опроса, спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют 44%, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 25% респондентов, не доверяют 56%, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку доверяют 22% украинцев, не доверяют 62%. Премьер Алексей Гончарук вызывает доверие у 20% опрошенных, у 53% - недоверие, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 20% и 73% соответственно, экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко набрал 15% и 78%.
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Опрос проводился с 22 по 26 января 2020 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошены 2,5 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.
На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В августе фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива публиковал данные опроса, согласно которым Зеленскому доверяли 70% жителей Украины, это самый высокий результат среди всех украинских президентов. В ноябре, по данным социологической группы "Рейтинг", только 25% населения отметили, что полностью доверяют президенту. Еще 39% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее доверяю".
Алексей Албу
3 февраля, 20:12
Кто знает, что будет завтра. Украинский политолог о будущем Зеленского
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Алексей ГончарукДмитрий РазумковСитуация на УкраинеСвятослав ВакарчукПетр ПорошенкоЮрий БойкоВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
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