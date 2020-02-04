Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске

БРЯНСК, 4 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник открыла в Брянске новый детский сад, рассчитанный на 200 детей, отметив, что регион входит в число передовиков по созданию мест для дошкольников.

Матвиенко находится в Брянске с рабочим визитом.

Детский сад "Левушка", который посетила Матвиенко, построен по программе создания новых мест в дошкольных учреждениях. По данным администрации города, дошкольное учреждение рассчитано на 200 человек. На его строительство из бюджетов разных уровней затрачено 159 миллионов рублей, включая расходы на оборудование. Образовательное учреждение было построен менее чем за год.

"Очень приятно, что строятся такие замечательные дома для детишек. Я рада, что для Александра Васильевича (Богомаза, губернатора Брянской области - ред.) в Брянской области обеспечение детей местами в детских садах является приоритетной задачей. До конца года, как мне доложил глава Брянска, проблема с нехваткой мест в детских садах полностью будет закрыта, за это хочу поблагодарить Александра Васильевича Богомаза", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что это положение соответствует тем стратегическим задачам, которые поставил президент Российской Федерации.

" Он строго в послании всех предупредил губернаторов: все детские сады и ясли должны быть построены. Нужно в первую очередь закрыть эту тему в России. Вы в этой части являетесь лидерами, передовиками", - сказала Матвиенко.