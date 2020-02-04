Косачев прокомментировал развитие событий в Идлибе

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал последние события в Идлибской зоне деэскалации серьезным испытанием на прочность российско-турецких договоренностей по Сирии.

Минобороны Турции ранее сообщило, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе . Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских. В свою очередь, в Российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что турецкие войска не уведомили Россию о передвижениях по Идлибской зоне, когда попали под огонь правительственных войск САР.

"Журналисты спрашивают, что происходит в сирийском Идлибе. Сразу признаюсь, что всей полноты картины происходящего в этом ключевом на сегодня районе Сирии пока нет. Оценки звучат довольно противоречивые. Так что единственное, о чем можно говорить со всей уверенностью - происходит серьезное испытание на прочность существующих российско-турецких договоренностей о зонах деэскалации и о совместном патрулировании на севере Сирии", - написал он в Facebook.

Косачев отметил, что Анкара в последнее время резко наращивает свое военное присутствие в Идлибской зоне деэскалации, чтобы не допустить дальнейшего продвижения армии САР.

"Поэтому же звучат предупреждения и в адрес России. А если для полноты картины вспомнить, что в наш Центр поступили данные о готовящейся в этом районе провокации с использованием отравляющих веществ с участием все тех же "Белых касок" при поддержке террористов "Хайат Тахрир аш-Шам"*, то нельзя исключить попытки третьих сторон искусственно взорвать ситуацию, в том числе с целью обострения конфликта между сирийской и турецкой сторонами", - добавил он.

Сенатор также отметил важность контакта между военными РФ и Турции "во избежание очередных инцидентов, способных поставить под вопрос достигнутые осенью прошлого года важнейшие договоренности".

"Очень важны контакты на уровне министров иностранных дел, они тоже идут. А ответственность за сохранение договоренностей, как и ранее - на президентах двух стран. И они, уверен, и далее будут работать согласованно, ответственно, результативно и без эмоций. Альтернатив этому, если не брать во внимание отвлекающие маневры третьих стран, просто нет", - заключил Косачев.