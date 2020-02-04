В Зейском районе Приамурья произошло землетрясение магнитудой 4-4,5

"4 февраля, по информации Якутского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", на территории Зейского района зарегистрировано сейсмособытие на глубине 20 км с магнитудой 4,0-4,5. Расстояние от эпицентра до ближайшего населенного пункта - поселка Хвойный Зейского района - составляет 20 км. Разрушений не зарегистрировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.