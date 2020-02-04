Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T12:18+0300
https://ria.ru/20200204/1564233926.html
В Зейском районе Приамурья произошло землетрясение магнитудой 4-4,5
https://cdn23.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_d919d90d68ebffaaf276491bb8bf3233.jpg
РИА Новости

В Зейском районе Приамурья произошло землетрясение магнитудой 4-4,5

12:18 04.02.2020
194
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0-4,5 произошло в Зейском районе Амурской области, жертв и разрушений нет, сообщает ГУ МЧС по региону.
"4 февраля, по информации Якутского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", на территории Зейского района зарегистрировано сейсмособытие на глубине 20 км с магнитудой 4,0-4,5. Расстояние от эпицентра до ближайшего населенного пункта - поселка Хвойный Зейского района - составляет 20 км. Разрушений не зарегистрировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
101000
Обсудить 0
Российская академия наукМЧС РФАмурская областьЗейский районБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Береговая линия города Новороссийска
Ученые назвали причину покраснения морской воды в Новороссийске
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил о сложных метеоусловиях в ряде европейских стран
Девушка в защитной маске в Бангкоке
СМИ: Бангкок приостановил крупные стройки из-за загрязнения воздуха
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии и Сирии
Константин Косачев
Косачев прокомментировал развитие событий в Идлибе
Айсберг в Кулусуке, Гренландия
Ученые выяснили, почему лед Гренландии стал таять в семь раз быстрее
Конверт с письмом
В новосибирской больнице нашли конверт с надписью "Сибирская язва"
Свинья
В приграничном с Китаем районе Приморья нашли новый очаг чумы свиней
Информационные технологии
Искусственный интеллект станет главной темой IT-форума в Югре
Снег в Крыму
Синоптики предупредили крымчан о морозах до 15 градусов
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
Логотип социальной сети Twitter
В Twitter рассказали о планах маркировать фейковые фото и видео
Дмитрий Захарченко
Адвокат раскрыл подробности драки экс-полковника Захарченко в колонии
Пятиклассник в Ханты-Мансийском автономном округе спас младшего брата при пожаре
Пятиклассник в Югре спас младшего брата при пожаре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 4 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Швеции безопасность в балтийском регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния