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Парады к юбилею Победы пройдут в 475 городах и селах России
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РИА Новости

Парады к юбилею Победы пройдут в 475 городах и селах России

11:52 04.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Праздничные мероприятия с участием войск в День Победы пройдут в 475 городах и селах России, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

"Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, к 75-летию окончания Великой Отечественной войны Минобороны разработало "целый комплекс мероприятий", которые будут реализовываться в течение всего года.
"Окажем всестороннюю помощь ветеранам, для чего привлечем большое количество волонтеров и юнармейцев, продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне", - добавил Шойгу.
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей ШойгуОбщество
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