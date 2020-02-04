Парады к юбилею Победы пройдут в 475 городах и селах России

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Праздничные мероприятия с участием войск в День Победы пройдут в 475 городах и селах России, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.
"Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, к 75-летию окончания Великой Отечественной войны Минобороны разработало "целый комплекс мероприятий", которые будут реализовываться в течение всего года.
"Окажем всестороннюю помощь ветеранам, для чего привлечем большое количество волонтеров и юнармейцев, продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне", - добавил Шойгу.