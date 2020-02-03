Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных

АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Министр обороны Турции Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил об ответных мерах Анкары на обстрел со стороны сирийской армии в Идлибе

"Мы принимаем все меры в ответ на это нападение. Наши военные поразили 54 цели в Идлибе, нейтрализовали 76 сирийских солдат", — цитирует Акара агентство Anadolu.

По его словам, турецкие военные накануне дважды уведомили своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе.

Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.

Как позднее сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, турецкие представители не прибыли для проведения совместного патрулирования, российской военной полиции пришлось действовать в одиночку.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.