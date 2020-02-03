В Совфеде оценили идею Жириновского о выплатах домохозяйкам

"Если мы говорим о постоянных выплатах, тогда нужно вносить изменения в Трудовой кодекс", - сказал Рязанский.

При этом он отметил, что дополнительный уход за пожилыми родственниками или отпуск в связи с рождением детей уже предусмотрен в законодательстве в плане выплаты пособий. "Все эти темы уже отражены в законодательстве, а также в нацпроекте "Демография", - пояснил парламентарий.