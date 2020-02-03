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В Совфеде оценили идею Жириновского о выплатах домохозяйкам
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РИА Новости

В Совфеде оценили идею Жириновского о выплатах домохозяйкам

19:18 03.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сенаторы вряд ли поддержат законопроект о пособиях для домохозяек, в действующем законодательстве уже предусмотрены выплаты в случаях, когда членам семьи нужен дополнительный уход, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил газете "Известия", что намерен внести в Госдуму законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек. Если в семье три человека, то женщина, по мнению Жириновского, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ) - чуть больше 12 тысяч рублей в месяц.
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"Если мы говорим о постоянных выплатах, тогда нужно вносить изменения в Трудовой кодекс", - сказал Рязанский.
При этом он отметил, что дополнительный уход за пожилыми родственниками или отпуск в связи с рождением детей уже предусмотрен в законодательстве в плане выплаты пособий. "Все эти темы уже отражены в законодательстве, а также в нацпроекте "Демография", - пояснил парламентарий.
В частности, создается система долговременного ухода за пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно ухаживать за собой, напомнил Рязанский.
"Просто предложение платить пособие (за домашний труд - ред.) вряд ли пройдет", - считает сенатор.
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