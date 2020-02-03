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Культура
2020-02-03T18:20+0300
https://ria.ru/20200203/1564209438.html
В Петербурге представят лучшие фото конкурса "Дикая природа России"
https://cdn23.img.ria.ru/images/47872/41/478724129_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_8e6214f3431a5cb8ef78b5cf38b04893.jpg
РИА Новости

В Петербурге представят лучшие фото конкурса "Дикая природа России"

18:20 03.02.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокФотовыставка «Дикая природа России»
Фотовыставка «Дикая природа России»
© РИА Новости / Руслан Кривобок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Фотовыставка "Дикая природа России", где будут представлены лучшие работы участников одноименного конкурса журнала "National Geographic Россия", откроется в Санкт-Петербурге 7 февраля, сообщают организаторы.
"Выставка проходит по итогам фотоконкурса "Дикая природа России 2019", проводившегося на сайте nat-geo.ru с 28 июня по 30 сентября. Из 40 тысяч снимков, присланных на фото-состязание, в выставку вошло 120 фотографий, отобранных членами судейской коллегии", - говорится в сообщении.
Главный приз этого конкурса получил фотограф из Смоленска Дмитрий Вилюнов с фотоработой "Плывущий по лесу" (номинация "Млекопитающие"). В номинации "Юные таланты" победила москвичка Евгения Ботова с фотоработой "Контраст", а в номинации "Подводная съемка" – Андрей Сидоров из Москвы со снимком "Сезон медуз". Также были определены победители в номинациях "Пейзаж", "Растения", "Птицы", "Мама и детеныши", "Макросъемка" и "Мобильное фото".
Новинкой конкурса стала номинация "Совершенство природы", где обладателем специального приза стал Алексей Трофимов (Братск) с фотоработой "Лед Байкала как космос".
В Санкт-Петербурге экспозиция в арт-пространстве "Этажи" на Лиговском проспекте пройдет с 7 февраля по 7 апреля, а затем фотовыставку представят в Калининграде.
Победители конкурса "Дикая природа России—2019" National Geographic
© Фото : Дмитрий Вилюнов/ Дикая природа России-2019

"Плывущий по лесу". Фото абсолютного победителя конкурса Дмитрия Вилюнова.

Плывущий по лесу. Дмитрий Вилюнов – абсолютный победитель конкурса Дикая природа России
1 из 10

"Плывущий по лесу". Фото абсолютного победителя конкурса Дмитрия Вилюнова.

© Фото : Дмитрий Вилюнов/ Дикая природа России-2019
© Фото : Евгения Ботова/ Дикая природа России-2019

Евгения Ботова победила в номинации "Юные таланты" со снимком под названием "Контраст".

Контраст. Евгения Ботова, номинация Пейзаж
2 из 10

Евгения Ботова победила в номинации "Юные таланты" со снимком под названием "Контраст".

© Фото : Евгения Ботова/ Дикая природа России-2019
© Фото : Андрей Кузнецов/ Дикая природа России-2019

"Стрекоза утром у воды" принесла Андрею Кузнецову победу в номинации "Макросъемка".

Стрекоза утром у воды. Андрей Кузнецов, номинация Макросъемка
3 из 10

"Стрекоза утром у воды" принесла Андрею Кузнецову победу в номинации "Макросъемка".

© Фото : Андрей Кузнецов/ Дикая природа России-2019
© Фото : Денис Будьков/ Дикая природа России-2019

"Защищая детей". Фоторабота Дениса Будькова заняла первое место в номинации "Мамы и детеныши".

Защищая детей. Денис Будьков, номинация Мамы и детеныши
4 из 10

"Защищая детей". Фоторабота Дениса Будькова заняла первое место в номинации "Мамы и детеныши".

© Фото : Денис Будьков/ Дикая природа России-2019
© Фото : Андрей Сидоров/ Дикая природа России-2019

Андрей Сидоров, запечатлевший "Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов", праздновал победу в номинации "Подводная съемка".

Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов. Андрей Сидоров, номинация Подводная съемка
5 из 10

Андрей Сидоров, запечатлевший "Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов", праздновал победу в номинации "Подводная съемка".

© Фото : Андрей Сидоров/ Дикая природа России-2019
© Фото : Артем Белошицкий/ Дикая природа России-2019

"Хвощ полевой необитаемого острова Уруп". Кадр Артема Белошицкого признали лучшим в номинации "Растения".

Хвощ полевой необитаемого острова Уруп. Артем Белошицкий, номинация Растения
6 из 10

"Хвощ полевой необитаемого острова Уруп". Кадр Артема Белошицкого признали лучшим в номинации "Растения".

© Фото : Артем Белошицкий/ Дикая природа России-2019
© Фото : Алексей Трофимов/ Дикая природа России-2019

Победителем в номинации "Совершенство от природы" стал Алексей Трофимов с работой "Лед Байкала как Космос".

Лед Байкала как Космос. Алексей Трофимов, победитель в номинации Совершенство от природы
7 из 10

Победителем в номинации "Совершенство от природы" стал Алексей Трофимов с работой "Лед Байкала как Космос".

© Фото : Алексей Трофимов/ Дикая природа России-2019
© Фото : Антон Мостовенко/ Дикая природа России-2019

"Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро". Кадр Антона Мостовенко победил в номинации "Птицы".

Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро. Антон Мостовенко, номинация Птицы
8 из 10

"Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро". Кадр Антона Мостовенко победил в номинации "Птицы".

© Фото : Антон Мостовенко/ Дикая природа России-2019
© Фото : Игорь Улитин/ Дикая природа России-2019

Игорю Улитину присудили победу в номинации "Мобильное фото" за фото "Древесный гриб, покрытый росой".

Древесный гриб, покрытый росой. Игорь Улитин, номинация Мобильное фото
9 из 10

Игорю Улитину присудили победу в номинации "Мобильное фото" за фото "Древесный гриб, покрытый росой".

© Фото : Игорь Улитин/ Дикая природа России-2019
© Фото : Грачев Андрей/ Дикая природа России-2019

"Надвигающаяся гроза". Андрей Грачев сделал этот снимок с плато Бермамыт в Приэльбрусье. Победа в номинации "Пейзаж".

Надвигающаяся гроза. Снимок сделан с плато Бермамыт (Приэльбрусье, Карачаево-Черкессия). Грачев Андрей, номинация Пейзаж
10 из 10

"Надвигающаяся гроза". Андрей Грачев сделал этот снимок с плато Бермамыт в Приэльбрусье. Победа в номинации "Пейзаж".

© Фото : Грачев Андрей/ Дикая природа России-2019
1 из 10

"Плывущий по лесу". Фото абсолютного победителя конкурса Дмитрия Вилюнова.

© Фото : Дмитрий Вилюнов/ Дикая природа России-2019
2 из 10

Евгения Ботова победила в номинации "Юные таланты" со снимком под названием "Контраст".

© Фото : Евгения Ботова/ Дикая природа России-2019
3 из 10

"Стрекоза утром у воды" принесла Андрею Кузнецову победу в номинации "Макросъемка".

© Фото : Андрей Кузнецов/ Дикая природа России-2019
4 из 10

"Защищая детей". Фоторабота Дениса Будькова заняла первое место в номинации "Мамы и детеныши".

© Фото : Денис Будьков/ Дикая природа России-2019
5 из 10

Андрей Сидоров, запечатлевший "Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов", праздновал победу в номинации "Подводная съемка".

© Фото : Андрей Сидоров/ Дикая природа России-2019
6 из 10

"Хвощ полевой необитаемого острова Уруп". Кадр Артема Белошицкого признали лучшим в номинации "Растения".

© Фото : Артем Белошицкий/ Дикая природа России-2019
7 из 10

Победителем в номинации "Совершенство от природы" стал Алексей Трофимов с работой "Лед Байкала как Космос".

© Фото : Алексей Трофимов/ Дикая природа России-2019
8 из 10

"Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро". Кадр Антона Мостовенко победил в номинации "Птицы".

© Фото : Антон Мостовенко/ Дикая природа России-2019
9 из 10

Игорю Улитину присудили победу в номинации "Мобильное фото" за фото "Древесный гриб, покрытый росой".

© Фото : Игорь Улитин/ Дикая природа России-2019
10 из 10

"Надвигающаяся гроза". Андрей Грачев сделал этот снимок с плато Бермамыт в Приэльбрусье. Победа в номинации "Пейзаж".

© Фото : Грачев Андрей/ Дикая природа России-2019
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КультураNational GeographicРоссияСанкт-Петербург
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