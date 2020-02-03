В Петербурге представят лучшие фото конкурса "Дикая природа России"

Главный приз этого конкурса получил фотограф из Смоленска Дмитрий Вилюнов с фотоработой "Плывущий по лесу" (номинация "Млекопитающие"). В номинации "Юные таланты" победила москвичка Евгения Ботова с фотоработой "Контраст", а в номинации "Подводная съемка" – Андрей Сидоров из Москвы со снимком "Сезон медуз". Также были определены победители в номинациях "Пейзаж", "Растения", "Птицы", "Мама и детеныши", "Макросъемка" и "Мобильное фото".