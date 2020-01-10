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Победители конкурса "Дикая природа России—2019" National Geographic
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РИА Новости

Победители конкурса "Дикая природа России—2019" National Geographic

14:30 10.01.2020 (обновлено: 14:31 10.01.2020)
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Журнал National Geographic наградил победителей конкурса "Дикая природа России". В творческом состязании участвовали как профессиональные фотографы, так и начинающие авторы. Главный приз — 300 000 рублей — получил Дмитрий Вилюнов из Смоленска. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Дмитрий Вилюнов/ Дикая природа России-2019

"Плывущий по лесу". Фото абсолютного победителя конкурса Дмитрия Вилюнова.

Плывущий по лесу. Дмитрий Вилюнов – абсолютный победитель конкурса Дикая природа России
1 из 10

"Плывущий по лесу". Фото абсолютного победителя конкурса Дмитрия Вилюнова.

© Фото : Дмитрий Вилюнов/ Дикая природа России-2019
© Фото : Евгения Ботова/ Дикая природа России-2019

Евгения Ботова победила в номинации "Юные таланты" со снимком под названием "Контраст".

Контраст. Евгения Ботова, номинация Пейзаж
2 из 10

Евгения Ботова победила в номинации "Юные таланты" со снимком под названием "Контраст".

© Фото : Евгения Ботова/ Дикая природа России-2019
© Фото : Андрей Кузнецов/ Дикая природа России-2019

"Стрекоза утром у воды" принесла Андрею Кузнецову победу в номинации "Макросъемка".

Стрекоза утром у воды. Андрей Кузнецов, номинация Макросъемка
3 из 10

"Стрекоза утром у воды" принесла Андрею Кузнецову победу в номинации "Макросъемка".

© Фото : Андрей Кузнецов/ Дикая природа России-2019
© Фото : Денис Будьков/ Дикая природа России-2019

"Защищая детей". Фоторабота Дениса Будькова заняла первое место в номинации "Мамы и детеныши".

Защищая детей. Денис Будьков, номинация Мамы и детеныши
4 из 10

"Защищая детей". Фоторабота Дениса Будькова заняла первое место в номинации "Мамы и детеныши".

© Фото : Денис Будьков/ Дикая природа России-2019
© Фото : Андрей Сидоров/ Дикая природа России-2019

Андрей Сидоров, запечатлевший "Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов", праздновал победу в номинации "Подводная съемка".

Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов. Андрей Сидоров, номинация Подводная съемка
5 из 10

Андрей Сидоров, запечатлевший "Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов", праздновал победу в номинации "Подводная съемка".

© Фото : Андрей Сидоров/ Дикая природа России-2019
© Фото : Артем Белошицкий/ Дикая природа России-2019

"Хвощ полевой необитаемого острова Уруп". Кадр Артема Белошицкого признали лучшим в номинации "Растения".

Хвощ полевой необитаемого острова Уруп. Артем Белошицкий, номинация Растения
6 из 10

"Хвощ полевой необитаемого острова Уруп". Кадр Артема Белошицкого признали лучшим в номинации "Растения".

© Фото : Артем Белошицкий/ Дикая природа России-2019
© Фото : Алексей Трофимов/ Дикая природа России-2019

Победителем в номинации "Совершенство от природы" стал Алексей Трофимов с работой "Лед Байкала как Космос".

Лед Байкала как Космос. Алексей Трофимов, победитель в номинации Совершенство от природы
7 из 10

Победителем в номинации "Совершенство от природы" стал Алексей Трофимов с работой "Лед Байкала как Космос".

© Фото : Алексей Трофимов/ Дикая природа России-2019
© Фото : Антон Мостовенко/ Дикая природа России-2019

"Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро". Кадр Антона Мостовенко победил в номинации "Птицы".

Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро. Антон Мостовенко, номинация Птицы
8 из 10

"Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро". Кадр Антона Мостовенко победил в номинации "Птицы".

© Фото : Антон Мостовенко/ Дикая природа России-2019
© Фото : Игорь Улитин/ Дикая природа России-2019

Игорю Улитину присудили победу в номинации "Мобильное фото" за фото "Древесный гриб, покрытый росой".

Древесный гриб, покрытый росой. Игорь Улитин, номинация Мобильное фото
9 из 10

Игорю Улитину присудили победу в номинации "Мобильное фото" за фото "Древесный гриб, покрытый росой".

© Фото : Игорь Улитин/ Дикая природа России-2019
© Фото : Грачев Андрей/ Дикая природа России-2019

"Надвигающаяся гроза". Андрей Грачев сделал этот снимок с плато Бермамыт в Приэльбрусье. Победа в номинации "Пейзаж".

Надвигающаяся гроза. Снимок сделан с плато Бермамыт (Приэльбрусье, Карачаево-Черкессия). Грачев Андрей, номинация Пейзаж
10 из 10

"Надвигающаяся гроза". Андрей Грачев сделал этот снимок с плато Бермамыт в Приэльбрусье. Победа в номинации "Пейзаж".

© Фото : Грачев Андрей/ Дикая природа России-2019
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National GeographicФото
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