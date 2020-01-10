Победители конкурса "Дикая природа России—2019" National Geographic

Журнал National Geographic наградил победителей конкурса "Дикая природа России". В творческом состязании участвовали как профессиональные фотографы, так и начинающие авторы. Главный приз — 300 000 рублей — получил Дмитрий Вилюнов из Смоленска. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.