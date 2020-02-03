СК завел дело о гибели трех человек при пожаре в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели троих человек при пожаре в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает региональное управление СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в ночь на 3 февраля после пожара в деревянной хозяйственной постройке в городе Никольское Тосненского района были обнаружены тела троих мужчин.
"По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с открытым источником огня при курении. Жилище не электрифицировано, отапливалось печью", - говорится в сообщении.