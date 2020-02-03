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СК завел дело о гибели трех человек при пожаре в Ленинградской области
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РИА Новости

СК завел дело о гибели трех человек при пожаре в Ленинградской области

15:35 03.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели троих человек при пожаре в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает региональное управление СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в ночь на 3 февраля после пожара в деревянной хозяйственной постройке в городе Никольское Тосненского района были обнаружены тела троих мужчин.
"По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с открытым источником огня при курении. Жилище не электрифицировано, отапливалось печью", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФЛенинградская областьРоссияПроисшествия
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