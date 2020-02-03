Врач рассказал о состоянии подростка, раненного под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 3 фев – РИА Новости. Подросток, в которого выстрелил из охотничьего ружья 14-летний школьник в Кикивдизенском районе Волгоградской области, прооперирован, он находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.
Как сообщили РИА Новости в СУСК России по Волгоградской области, 1 февраля в селе Завязка Киквидзенского района 14-летний подросток выстрелил из охотничьего ружья своего отца в 17-летнего школьника, молодой человек получил ранения головы и шеи. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.
По информации облздрава, подростка доставили в больницу Волгограда. "Он был прооперирован. Сегодня он остается в реанимации: состояние тяжелое, стабильное", - сообщили в ведомстве.
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