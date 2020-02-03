Врач рассказал о состоянии подростка, раненного под Волгоградом

Как сообщили РИА Новости в СУСК России по Волгоградской области, 1 февраля в селе Завязка Киквидзенского района 14-летний подросток выстрелил из охотничьего ружья своего отца в 17-летнего школьника, молодой человек получил ранения головы и шеи. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.