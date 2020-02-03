Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T12:27+0300
https://ria.ru/20200203/1564187290.html
Врач рассказал о состоянии подростка, раненного под Волгоградом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3dec9121448aa6712d68e5e0ead1e844.jpg
РИА Новости

Врач рассказал о состоянии подростка, раненного под Волгоградом

12:27 03.02.2020
134
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 3 фев – РИА Новости. Подросток, в которого выстрелил из охотничьего ружья 14-летний школьник в Кикивдизенском районе Волгоградской области, прооперирован, он находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.
Как сообщили РИА Новости в СУСК России по Волгоградской области, 1 февраля в селе Завязка Киквидзенского района 14-летний подросток выстрелил из охотничьего ружья своего отца в 17-летнего школьника, молодой человек получил ранения головы и шеи. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.
По информации облздрава, подростка доставили в больницу Волгограда. "Он был прооперирован. Сегодня он остается в реанимации: состояние тяжелое, стабильное", - сообщили в ведомстве.
Врач
28 мая 2019, 14:11
Девочку, раненную ледорубом в школе Вольска, прооперировали
000000
Обсудить 0
ВолгоградВолгоградская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске
Статуя Фемиды в суде
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге завершили расследование убийства активистки Григорьевой
Сотрудник полиции
В Кирове владелец ювелирных салонов и его жена разбились на снегоходе
Московское метро
В московском метро задержали вандала, повреждавшего валидаторы
Статуя Фемиды в суде
На Урале мужчину будут судить за то, что заразил ВИЧ-инфекцией супругу
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
Тела погибших в Мценске граждан Турции отправили на родину
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
У жительницы Ленобласти не подтвердилось подозрение на коронавирус
Пассажиры в масках
В Томске госпитализировали четырех прибывших из Китая
Статуя Фемиды в суде
В Ярославле осудили ударившего заключенного экс-сотрудника ИК-1
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье завели дело на мужчину, угрожавшего врачу в больнице
Участники профессионального форума GR Force
Форум GR Force 2020 пройдет в Москве 26 февраля
В Москве несовершеннолетний угнал каршеринговую машину и врезался на ней в здание МВД на Петровке, 38
В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Валаамский монастырь запустил мобильное приложение об обители
Юрий Пичугин в Сыктывкарском городском суде
В Коми суд приступил к слушанию дела банды Пичугина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:30ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
14:29В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
14:29В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
Лента новостейМолния