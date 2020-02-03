В Петербурге завершили расследование убийства активистки Григорьевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Расследование убийства жительницы . Расследование убийства жительницы Петербурга Елены Григорьевой, зарезанной собутыльником, завершено, сообщает пресс-служба городского управления СК.

Тело Григорьевой нашли 21 июля прошлого года на Пулковской улице. Изначально по подозрению в ее убийстве арестовали Даврона Мухамедова, но впоследствии следствие выяснило, что преступление совершил Алексей Волнянко. Мужчина признал свою вину.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в свершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в ночь перед убийством Григорьева выпивала сначала с Мухамедовым, а затем с Волнянко. Последний, полагает следствие, "в ходе внезапно возникшей ссоры" избил женщину и начал бить ее ножом. Она скончалась на месте, а преступник убежал, бросив нож в кусты.