Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T12:00+0300
https://ria.ru/20200203/1564185666.html
В Петербурге завершили расследование убийства активистки Григорьевой
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Петербурге завершили расследование убийства активистки Григорьевой

12:00 03.02.2020
487
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Расследование убийства жительницы Петербурга Елены Григорьевой, зарезанной собутыльником, завершено, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Тело Григорьевой нашли 21 июля прошлого года на Пулковской улице. Изначально по подозрению в ее убийстве арестовали Даврона Мухамедова, но впоследствии следствие выяснило, что преступление совершил Алексей Волнянко. Мужчина признал свою вину.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в свершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру", - сказано в сообщении.
Наталья Басова
26 июля 2019, 19:02
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
По данным следствия, в ночь перед убийством Григорьева выпивала сначала с Мухамедовым, а затем с Волнянко. Последний, полагает следствие, "в ходе внезапно возникшей ссоры" избил женщину и начал бить ее ножом. Она скончалась на месте, а преступник убежал, бросив нож в кусты.
СМИ ранее писали, что оппозиционная активистка Григорьева незадолго до убийства неоднократно жаловалась в полицию, но якобы помощи не получила. В свою очередь в ГУМВД заявили, что обращения касались не возможных угроз ее жизни, а "различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
2 августа 2019, 15:31
Подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой рассказал о своих мотивах
610400
Обсудить 1
ГУМВДСледственный комитет РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске
В Москве несовершеннолетний угнал каршеринговую машину и врезался на ней в здание МВД на Петровке, 38
В Москве подростки врезались на угнанной машине в здание ГУМВД
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Статуя Фемиды в суде
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Сотрудник полиции
В Кирове владелец ювелирных салонов и его жена разбились на снегоходе
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Московское метро
В московском метро задержали вандала, повреждавшего валидаторы
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Владимир Зеленский
Зеленский не понимает, как вернуть мир, заявили в СНБО Украины
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Врач в одном из больничных отделений
Врач рассказал о состоянии подростка, раненного под Волгоградом
Статуя Фемиды в суде
В Ярославле осудили ударившего заключенного экс-сотрудника ИК-1
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:30ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
14:29В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
14:29В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
Лента новостейМолния