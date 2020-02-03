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В рабочей группе по Конституции проанализируют данные опроса ВЦИОМ
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РИА Новости

В рабочей группе по Конституции проанализируют данные опроса ВЦИОМ

11:56 03.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию внимательно проанализируют данные опроса ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян поддерживают предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.
Большинство россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных в газете РБК.
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"В рабочей группе по внесению изменений в конституцию внимательно проанализируют данные ВЦИОМ. Я думаю, что результаты опроса хорошо показывают, какие поправки, предложенные президентом, требуют дополнительных разъяснений для людей", - сказал Клишас.
По его словам, рабочая группа продолжает работу над поправками.
"Интерес к внесению изменений в Конституцию большой, предстоит еще проделать большую работу, начали активно поступать предложения из регионов", - отметил сенатор.
Клишас сообщил, что следующее заседание состоится во вторник.
Николай Долуда
31 января, 14:38Послание президента России Федеральному собранию
В рабочую группу поступило более 200 вариантов поправок в Конституцию
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Андрей КлишасКонституция РФВЦИОМВладимир ПутинОбщество
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