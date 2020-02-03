Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы прохладно отреагировала на поднятые российской делегацией вопросы по поводу ситуации вокруг Sputnik Эстония, рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
"Я-то думал, что ценности — это ценности. Оказалось, все звери равны, а некоторые — равнее. И в этом смысле, если дело касается России, то можно не очень-то внимательно следить за ценностями. <...> Не хотят видеть просто, потому что, наверное, понимают, что это часть какой-то большой политики, что это часть какого-то большого процесса, а не просто, так сказать, прихоть эстонских властей. У меня исчезли последние иллюзии, которые были связаны с тем, что мне казалось, <...> что там есть вещи, о которых будут говорить серьезно, о ценностях, о свободе слова, о праве на профессию и так далее", — рассказал он в эфире "Вести FM".
Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева 28 января выступили в рамках зимней сессии ПАСЕ.
Угрозы журналистам Sputnik Эстония
В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Таллин обосновал эти действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.
Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".
Представитель ОБСЕ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, и призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений работы журналистов. При этом он подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.