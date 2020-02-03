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Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2020-02-03T11:24+0300
https://ria.ru/20200203/1564180482.html
Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония
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РИА Новости

Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония

10:27 03.02.2020 (обновлено: 11:24 03.02.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время пресс-конференции "на полях" сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы прохладно отреагировала на поднятые российской делегацией вопросы по поводу ситуации вокруг Sputnik Эстония, рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

"Я-то думал, что ценности — это ценности. Оказалось, все звери равны, а некоторые — равнее. И в этом смысле, если дело касается России, то можно не очень-то внимательно следить за ценностями. <...> Не хотят видеть просто, потому что, наверное, понимают, что это часть какой-то большой политики, что это часть какого-то большого процесса, а не просто, так сказать, прихоть эстонских властей. У меня исчезли последние иллюзии, которые были связаны с тем, что мне казалось, <...> что там есть вещи, о которых будут говорить серьезно, о ценностях, о свободе слова, о праве на профессию и так далее", — рассказал он в эфире "Вести FM".

Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева 28 января выступили в рамках зимней сессии ПАСЕ.

Угрозы журналистам Sputnik Эстония

В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Таллин обосновал эти действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Блокнот с символикой информационного агентства Sputnik
28 января, 12:25Медиавойны
Российские соотечественники в Эстонии осудили давление на Sputnik
В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.
Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".
Представитель ОБСЕ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, и призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений работы журналистов. При этом он подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
23 января, 16:17
Вышинский надеется на "здравый смысл" в ситуации со Sputnik Эстония
2831958257
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияКирилл ВышинскийМедиавойныSputnikЕвросоюзВладимир ПутинМоскваЭстонияЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Так в чем проблема то?! Если они считают что все в порядке вещей, так выкиньте отсюда пару тройку изданий из ЕС, Прибалтики. И посмотрим не реакцию.
3 февраля, 10:50
Дик Котов
4500000
Предлагаю расширить список, не только издания, но и бренды. Допустим Макдональдс, KFC и им подобные франчи, и людей травить не будим и дадим возможность развиваться своим.
3 февраля, 11:47
Полковник Васин
4100002
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