В Петербурге "заминировали" шесть районных судов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Шесть районных судов Шесть районных судов Петербурга эвакуируются после получения писем с угрозами о минировании зданий, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Петродворцовый, Сестрорецкий, Колпинский, Приморский, Октябрьский, Красногвардейский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.

К сообщению пресс-службы судов приложен скрин письма, из которого видно, что оно отправлено с почтового сервиса cock.li. В нем также содержатся угрозы о "минировании" около 100 детских садов Петербурга.

Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Письма с угрозами переданы в полицию.