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В Петербурге "заминировали" шесть районных судов
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РИА Новости

В Петербурге "заминировали" шесть районных судов

09:37 03.02.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник полиции со служебной собакой
Сотрудник полиции со служебной собакой
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник полиции со служебной собакой. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Шесть районных судов Петербурга эвакуируются после получения писем с угрозами о минировании зданий, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Сестрорецкий, Колпинский, Приморский, Октябрьский, Красногвардейский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
К сообщению пресс-службы судов приложен скрин письма, из которого видно, что оно отправлено с почтового сервиса cock.li. В нем также содержатся угрозы о "минировании" около 100 детских садов Петербурга.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Письма с угрозами переданы в полицию.
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На прошлой неделе ФСБ объявила, что письма о "минировании" тысячами отправляются с интернет-сервиса Startmail в Нидерландах. Роскомнадзор заблокировал доступ к нему с территории России. В среду спецслужба сообщила, что теперь "почтовые террористы" используют швейцарский сервис Protonmail. А в пятницу сообщения с угрозами в петербургские суды пришли с почтового сервиса Guerrilla Mail.
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ФСБ РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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